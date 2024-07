Com exposição de arte e bandas, Esquina da Cultura aposta em talentos locais e garante sucesso da sexta edição

Estande com artistas plásticos foi montado na Avenida Joaquim da Silva Lima. Fotos: HM Comunicação.

Nas ruas, moradores e turistas, mas nos palcos e estandes montados ao longo da Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro de Guarapari, além dos grandes shows nacionais, os talentos locais prenderam a atenção de quem passou pelo primeiro fim de semana da sexta edição do festival de inverno Esquina da Cultura.

Em um dos pontos da avenida, um estande foi montado para que artistas plásticos pudessem expor suas obras e até pintar ao vivo. A história se iniciou ainda no ano passado, quando um grupo de artistas resolveu começar a pintar nas calçadas durante o evento. O fato atraiu os olhares da prefeitura, que os convidou para um espaço exclusivo este ano.

“Foi muito orgânico o que aconteceu no ano passado. Nós estávamos com uma exposição na antiga Tzion, e estava acontecendo o Esquina da Cultura. Em um momento, tivemos um insight de ‘vamos pintar na rua’, e foi muito bacana, a primeira vez que tivemos essa iniciativa e foi muito positiva”, relembrou a artista plástica Andreia Igreja.

Segundo a coordenadora do espaço, a também artista Osana Muciaccia, o estande estará no local durante os quatro dias de festival, com dez artistas se revezando entre 15h e meia-noite, com a venda de trabalhos para pronta entrega e encomendas.

“São técnicas variadas, tem aquarela, óleo, acrílica, lápis a óleo, entre outras. As pessoas podem comprar os trabalhos que já estão prontos e expostos ou fazer encomenda. De sexta para a sábado, todos os artistas conseguiram vender e pegar encomendas”, comemorou Osana.

Na música, os talentos da cidade também conseguiram atrair um grande público em frente aos palcos. Neste primeiro fim de semana do Esquina, os destaques ficaram para a banda DuJorge, que se apresentou para uma plateia cheia e animada no Palco Areia Preta na noite deste sábado (20) com um repertório recheado de hits nacionais e internacionais, e para o músico Edy do Sax, que retorna ao evento na próxima semana.

Para o secretário municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura, Edgar Behle, a presença de artistas da terra é fundamental para o sucesso do evento. “Nada melhor do que antes de uma atração nacional, que vai chamar muito público, a gente dar a oportunidade para artistas que estão começando, principalmente da cidade. Claro que não conseguimos atender a todos, mas dentro de uma seleção, procuramos fazer um rodízio, e isso os projeta para outros eventos”, explicou.

Sobre a exposição de arte, Edgar pontuou que o espaço agrega ainda mais para o evento, em uma sinergia que combina a arte, música e gastronomia. “Está sendo um sucesso, eles estão comercializando muitas telas. A pessoa vem aqui, se envolve com o ambiente da música e gastronomia e olha uma tela bonita sendo pintada ao vivo. Então, essa química acontece e as coisas se realizam, saem todos felizes e satisfeitos”, complementou.

Natural de Guarapari, Andreia Igreja avalia como extremamente positivo o incentivo à cultura local em um evento desta dimensão. “É muito importante o poder público se envolver com os artistas locais, isso valoriza aquilo que a gente tem e, muitas vezes, as pessoas não conhecem. Tivemos esse feedback durante o evento, as pessoas perguntavam se éramos daqui”, contou.