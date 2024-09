Com Ludmilla e Dubdogz confirmados, Brava Beach Club anuncia inauguração no próximo verão em Guarapari

Imagens: divulgação

Guarapari vai receber mais uma casa de shows no próximo verão. A Brava Entretenimento, que já foi responsável pelo Café de la Musique na cidade, anunciou a inauguração do Brava Beach Club, que ficará localizado na Enseada Azul, às margens da Rodovia do Sol, entre Meaípe e o Centro.

Segundo os responsáveis, o empreendimento deve ser inaugurado no dia 28 de dezembro. Até o momento, o duo de DJs Dubdogz e o grupo Jeito Moleque estão confirmados como atrações do Réveillon, no dia 31 de dezembro. Já a cantora Ludmilla trará a apresentação do projeto Numanice para a nova casa de shows no dia 11 de janeiro.

“Com assinatura de um dos idealizadores do Café de La Musique Guarapari, a promessa é de um espaço para os veranistas que buscam diversão, conforto e sustentabilidade. Além disso, a ideia é matar a saudade dos clientes que pediram pela volta dos eventos produzidos pela Brava Entretenimento na estação mais quente do ano, como o próprio Café”, diz o comunicado da empresa.

Com capacidade para receber até 10 mil pessoas, o beach club será dividido entre área de grandes shows e experiências com ativações e outra para shows estratégicos para 2 mil pessoas.

Entre os serviços disponíveis, estão lounges privados, espaço gourmet com cardápio, bares, banheiros climatizados e estacionamento para 850 carros e um lounge premium para 500 pessoas e espaços empresariais de ativação de marcas para uma experiência de alto padrão.

Sustentabilidade

O novo empreendimento também irá seguir diretrizes sustentáveis em suas estruturas. O projeto inclui o uso de materiais reciclados na construção, captação de energia solar, e um sistema de gestão de resíduos que minimize o impacto ambiental. Plástico está fora dos padrões, incluindo copos.

Além disso, o local conta com programas de conscientização ambiental para os frequentadores, incentivando práticas ecológicas durante a estadia.