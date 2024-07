Com novas peças, ‘Brechó dos Apaexonados’ é reinaugurado pela Apae Guarapari

Fotos: HM Comunicação

A Associação dos Pais e Amigos do Excepcionais de Guarapari (Apae Guarapari) reinaugurou o Brechó dos Apaexonados que arrecada recursos para instituição. Com novas e variadas peças, o espaço, que fica no Aeroporto, conta com a colaboração de voluntários.

“Nós revitalizamos o bazar, trocamos as roupas, é um sentimento de muita alegria porque é através do que temos aqui que conseguimos contribuir ainda mais para a causa. Os recursos que são adquiridos aqui são revertidos em benefício dos nossos assistidos”, comemorou a presidente da Apae, Aline Quirino.

O Brechó dos Apaexonados funciona de terça à sábado. Segundo a membra da diretoria da instituição, Desireé Merigueti, a loja foi repaginada com ainda mais itens. “As pessoas vão encontrar muitas peças novas, bonitas, algumas ainda com etiqueta, um brechó totalmente renovado, e com certeza, a nossa gratidão por todos que entram aqui.”

Mãe apaeana, Desireé viu no trabalho voluntário do brechó mais uma oportunidade para contribuir com a Apae. “A gente cresce e evolui muito fazendo parte de uma instituição como a Apae”, afirma.

O funcionário público José Raimundo Castilho se voluntariou para colaborar no brechó. “Faz um ano que estamos em Guarapari, já fiz alguns serviços trabalhos voluntários para a Apae junto com minha filha e considero de extrema importância essa contribuição.”

Serviço

Brechó dos Apaexonados

Avenida Padre José de Anchieta, 1554, Loja 3 – Aeroporto

Contato: (27) 3361-3300 / (27) 99829-8182

Horário de funcionamento: