Com vagas em Guarapari, programa Nossa Bolsa segue com inscrições abertas até amanhã (27)

Foto: reprodução/Freepik

Os capixabas que já concluíram o Ensino Médio e têm o sonho de fazer a graduação podem se inscrever no Programa Nossa Bolsa 2024/02 até as 23h59 desta quinta-feira (27). O edital 04/2024 da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) está aberto e oferece 1.001 bolsas integrais, ou seja, que cobrem 100% da mensalidade dos cursos.

São 40 opções de cursos em diversas áreas, em 30 universidades localizadas na Região Metropolitana da Grande Vitória e interior. Em Guarapari, há vagas para cursos presenciais e semipresenciais na Faculdade Anhaguera.

Os interessados podem se inscrever no site www.fapes.es.gov.br/nossabolsa. Tem bolsa para os cursos de Medicina, Publicidade e Propaganda, Educação Física, Psicologia, Direito, Arquitetura e Urbanos, Engenharias e outros.

O interessado deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos de 2019 e 2023, e optar, no ato da inscrição, por qual edição do Enem quer usar a nota na seletiva, além de ter concluído o Ensino Médio em escolas da rede pública ou particular na condição de bolsista integral. O edital oferece 20% das bolsas prioritariamente a pessoas que se autodeclaram afrodescendentes e negros e 20% a moradores de bairros atendidos pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

O Nossa Bolsa 2024/02 conta com o investimento de mais de R$ 47 milhões, que serão utilizados no período de até cinco anos, duração estimada dos cursos. O valor é proveniente do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec) e da Secretaria da Educação (Sedu).

Como é feita a inscrição?

A inscrição será aberta às 9 horas do dia 04 de junho e deve ser feita pelo site www.fapes.es.gov.br/nossanolsa. O candidato preencherá seus dados pessoais e escolher qual curso, turno e instituição de ensino deseja concorrer à bolsa.

Como é a seleção pela nota do Enem?

O interessado pode escolher qual nota do Enem, entre 2019 e 2023, quer usar na seletiva. De acordo com o edital, a seleção será feita pela média global de 450 pontos nas provas objetivas e a redação. Além da média global, o estudante deve ter tido nota mínima de 400 pontos na redação.

Quem pode concorrer às bolsas?

O candidato deve ter realizado uma das provas do Enem referentes aos anos de 2019 a 2023 e ter renda familiar per capita de até um salário-mínimo e meio.

O processo seletivo do Nossa Bolsa prioriza o ingresso de pessoas que moram em bairros com alto índice de vulnerabilidade social e de quem se autodeclara afrodescendente ou negro no ato da inscrição. Por isso, é preciso informar o Código de Endereçamento Postal (CEP) para verificar se o candidato está em um bairro atendido pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida.



De acordo com o edital de seleção, somente poderá participar do Nossa Bolsa 2024 o estudante que atender a uma das condições a seguir:

Ter cursado todo o Ensino Médio em escola pública localizada no Espírito Santo;

Ter cursado completamente o Ensino Médio em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo;

Ter cursado o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo;

Ter concluído curso técnico em um dos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET) no Espírito Santo;

Ter cursado o Ensino Médio e/ou Curso Técnico nas Escolas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo.

Não podem concorrer a uma das bolsas os estudantes que:

Já tenham sido beneficiários do Programa Nossa Bolsa;

Já tenham concluído qualquer curso de graduação.

*Com informações Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).