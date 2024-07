Comerciantes e empresários se animam com primeira noite do Esquina da Cultura, em Guarapari

Fotos: HM Comunicação.

A sexta edição do festival de inverno Esquina da Cultura teve início nesta sexta-feira (19) e levou milhares de pessoas para a Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro de Guarapari. Sem chuva, os presentes puderam acompanhar os shows com tranquilidade, o que também refletiu no consumo nos food trucks, ilhas gastronômicas e lojas da avenida.

Itamar Franco e Camilla Maria Mello

O impacto do evento na economia local durante o inverno não é novidade, mas surpreende cada vez mais e cria otimismo em empresários e empreendedores locais de vários setores, da gastronomia ao mercado imobiliário. De acordo com Itamar Franco, da Lopes Itamar Imóveis, o festival possibilita uma maior atração de investidores que se encantam com a cidade.

“Nós temos boa parte de investidores que moram fora de Guarapari e tem apartamento aqui. Com um evento como esse, que preza pela cultura, é possível unir um público familiar, que é mais seletivo, voltado para o investimento imobiliário. Eu acredito que é um evento que só tem a somar e ser cada vez mais brilhante, com um retorno significativo”, afirmou o empresário.

A empreendedora Andreia Neri, da Komburger

A empreendedora Andreia Neri participa pela terceira vez do Esquina da Cultura com sua Komburger. Para ela, o movimento estava “maravilhoso” para o primeiro dia. “Somos moradores de Guarapari e ficamos muito felizes quando acontece um evento na cidade, e o Esquina da Cultura é um marco. Além de ajudar os empreendedores também gera empregos nesse período. A organização está de parabéns e o evento é maravilhoso.”

Além do grande movimento nas ruas do Centro, a primeira noite foi marcada por shows dançantes e lotados. Os destaques ficaram para a Banda T3, Finest Hour, Edy do Sax e os cantores Léo Maia e Thiago Martins. Este último encerrou as apresentações com um show lotado no Palco Areia Preta, próximo ao Extrabom.

O Esquina da Cultura segue neste sábado (20) com mais shows. Confira a programação:

Palco Castanheiras:

– Thiago Arancam



Palco Praia dos Namorados:

– Zé Geraldo

– Mirano Shuler



Palco Areia Preta:

– Mariana Coelho

– Du Jorge