Comunidade arrecada doações para Festa das Crianças na Prainha de Olaria, em Guarapari

Foto: divulgação

A comunidade da Prainha de Olaria, em Guarapari, está se mobilizando para organizar a Festa das Crianças, que acontecerá no próximo dia 12 de outubro. O evento busca promover inclusão social, garantindo que as crianças possam desfrutar de um dia especial.

“Por ser um bairro carente e com muitas crianças, que no dia só vão ter essa diversão, estamos pedindo ajuda a todos”, destacou Shirlei do Nascimento, uma das organizadoras do evento.

Segundo a organização, a iniciativa visa proporcionar um dia de diversão e alegria para os pequenos que, muitas vezes, não têm acesso a celebrações como essa devido à situação financeira das famílias. “Há muitos anos, foi realizada uma festa como essa. Agora, queremos resgatar essa tradição do Dia das Crianças. Esperamos que essa seja a primeira de muitas”, contou Shirlei.

Entre as atividades previstas para o dia da festa estão brincadeiras tradicionais, pintura facial, recreação com palhaços e animadores, além da distribuição de brinquedos e lembrancinhas

Arrecadações

A comunidade está aberta para doações em prol da realização da festa de diferentes formas:

Doações financeiras: contribuições para a compra de alimentos, bebidas, brinquedos e materiais recreativos;

Doação de brinquedos: brinquedos novos podem ser oferecidos para serem distribuídos entre as crianças;

Doação de alimentos: alimentos não perecíveis ou prontos para consumo, como bolos, salgados, doces e sucos, são bem-vindos para garantir que as crianças tenham um lanche durante a festa.

As contribuições podem ser feitas diretamente com a organização do evento, pelo número: (27) 99813-8172.

Serviço:

Festa das Crianças

Data: 12 de outubro (sábado)

Horário: a partir de 13h

Local: Prainha de Olaria – Guarapari

Contato para doações: (27) 99813-8172