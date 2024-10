Concerto didático da Orquestra de Ukuleles une música e sustentabilidade em Guarapari

Fotos: reprodução

Nos dias 30 e 31 de outubro, a Orquestra de Ukuleles e Percussão Sustentável (OUPS) realizará um concerto didático gratuito em Guarapari. O evento acontecerá na Associação de Moradores do Bairro Coroado, nesta quarta-feira (30), e na Associação de Moradores do Bairro Nossa Senhora da Conceição, na quinta-feira (31), às 19h. O projeto tem como foco unir a música e a sustentabilidade, oferecendo uma experiência educativa que destaca a importância da reciclagem.

Durante o concerto, o público irá conhecer os instrumentos musicais confeccionados a partir de materiais recicláveis. Wesley Jhoni, músico e idealizador da iniciativa, compartilha que o evento marca a culminância das aulas do projeto. “Será o momento em que iremos juntar as oficinas de confecção de instrumentos musicais recicláveis com as oficinas de ukulele”, explica.

Segundo o músico, o repertório das apresentações será composto por músicas brasileiras e canções tradicionais do Espírito Santo, com destaque para o congo capixaba, gênero musical enraizado na cultura local.

O projeto, que é uma ação do Sinestesia – Criatividade Coletiva, visa fomentar a consciência ambiental, incentivando a reciclagem e o reaproveitamento de resíduos sólidos como recursos para a criação. “O projeto visa mostrar para o público a consciência ambiental, que por meio da reciclagem de resíduos sólidos, conseguimos criar várias coisas, inclusive música. A arte e a música são meios de reflexão muito bons”, ressalta.

Durante o ano, o projeto atuou em duas frentes: promovendo ações de limpeza de praias, realizadas no primeiro semestre, onde foram coletados resíduos para serem reutilizados e transformados em instrumentos musicais; paralelo a isso, também foram oferecidas aulas gratuitas de ukulele e percussão, utilizando os instrumentos produzidos.

Serviço:

Concerto didático da Orquestra de Ukuleles e Percussão Sustentável (OUPS)

Datas e locais:

30/10 (quarta-feira): Associação de Moradores do bairro Coroado

31/10 (quinta-feira): Associação de Moradores do bairro Nossa Senhora da Conceição

Horário: 19h

Entrada gratuita