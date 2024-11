Conheça cinco praias para aproveitar durante um fim de semana em Guarapari

Foto: arquivo Folha

Guarapari é conhecida por suas belas praias que atraem turistas de todo o Brasil, oferecendo desde refúgios tranquilos para famílias até locais mais badalados. Para aqueles que querem passar um fim de semana na cidade, selecionamos cinco praias que não podem faltar no roteiro, cada uma com suas particularidades e encantos naturais.

Praia de Santa Mônica

Com extensão de aproximadamente 3 quilômetros, a larga faixa de areia da Praia de Santa Mônica favorece as caminhadas e a prática de esportes. A praia está localizada na região norte de Guarapari, a cerca de 10 quilômetros do Centro da cidade. O local é um grande atrativo para famílias com crianças e idosos por possuir águas rasas e tranquilas.

Foto: reprodução/Guarapari Virtual

Praia dos Adventistas

Cercada por pedras e vegetação, a Praia dos Adventistas é um refúgio para quem quer um ambiente mais tranquilo. Com cerca de 400 metros de extensão, a praia possui águas rasas e poucas ondas, tornando-a ideal para crianças e idosos. Ela leva esse nome porque está localizada próxima do Centro Adventista de Recreação e Lazer do Espírito Santo (Catres), conhecido como Acampamento dos Adventistas. Na região, é possível visitar também as Três Praias, a Praia do Morcego e a Praia da Aldeia.

Foto: reprodução/Catres

Praia das Virtudes

Localizada no Centro da cidade, logo após a Praia dos Namorados, a Praia das Virtudes possui areias fofas e é cercada por dois costões rochosos, além de uma cadeia de corais, que podem ser vistos a olho nu em dias de sol e mar calmo. Apesar da faixa de areia com apenas 70 metros de extensão, suas águas são tranquilas e variam entre o verde e o azul, dependendo das condições climáticas.

Fotos: arquivo Folha

Praia de Peracanga

Com sua ampla faixa de areia, cercada por arbustos e vegetação típica da Mata Atlântica, a Praia de Peracanga faz parte da Enseada Azul. Localizada a cerca de 6,5 km ao sul do Centro de Guarapari, é uma das praias mais procuradas por turistas e moradores, tanto entre famílias quanto o público mais jovem. A infraestrutura da Praia de Peracanga inclui quiosques e restaurantes que servem pratos típicos da região.

Praia de Meaípe

Localizada no sul de Guarapari, a Praia de Meaípe tem o mar tranquilo, atraindo famílias com crianças e idosos, além de ser ideal para a prática de esportes náuticos. Com aproximadamente 3 quilômetros de extensão, a faixa de areia passou pelo processo de engordamento, melhorando a estrutura do local ao conter o avanço de erosões.

A orla da praia possui iluminação noturna, bares, lanchonetes, restaurantes e hotéis disponíveis para os visitantes.