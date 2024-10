Conheça roteiros imperdíveis entre parques, praias e gastronomia em Guarapari

Morro da Pescaria. Foto: Arquivo Folha.

Guarapari, um dos destinos mais procurados do Espírito Santo, oferece muito mais do que suas praias famosas. A cidade, conhecida como “Cidade Saúde”, possui diversas opções de lazer, incluindo parques, restaurantes e passeios de escuna que encantam os visitantes.

O Parque Estadual Paulo César Vinha, em Setiba, por exemplo, é uma das reservas ambientais mais renomadas do estado. Com ambientes variados, como lagoas, dunas, planícies alagadas e formações de restinga, o parque abriga nove das dez fitofisionomias conhecidas, como Mata Seca, Floresta Permanentemente Inundada e Brejo Herbáceo.

Parque Paulo César Vinha. Foto: Terence J. Nascentes.

Outro destaque é o Parque Natural Municipal Morro da Pescaria, localizado na Praia do Morro. Com 73 hectares de vegetação de restinga e Mata Atlântica, o parque abriga diversas espécies da fauna local, como macacos-prego, saguis, raposas, jiboias, e uma rica biodiversidade marinha. Suas trilhas levam a praias desertas, como a Praia Vermelha, Prainha do Sul e Praia do Ermitão, além de mirantes com vistas panorâmicas da Praia do Morro e da Ilha da Raposa. A Pedra das Mesas e as Tartarugas Gêmeas também são atrações do local.

No Centro de Guarapari, os visitantes podem desfrutar de passeios de escuna pelas praias mais conhecidas, com paradas para mergulho. Essas embarcações saem do Canal de Guarapari e os passeios custam, em média, R$ 40,00 por pessoa.

Cervejaria Speranza Restaurante Bosque das Pedras

Para quem busca bons restaurantes, Guarapari não decepciona. Além das opções no Centro e na Praia do Morro, a região de montanha oferece alternativas especiais na Rota da Ferradura. A Cervejaria Speranza, em Boa Esperança, tem um cardápio variado e cervejas artesanais, além de uma área kids. Já em Buenos Aires, a Vila Anunciatta se destaca com chope, café, pães caseiros e produtos locais, enquanto o Bosque das Pedras, também em Buenos Aires, oferece um cardápio com petiscos, cerveja artesanal e muito mais.

Serviço:

Parque Estadual Paulo César Vinha – Rodovia ES-060, Km 37.5, Setiba

Aberto diariamente das 8h às 17h

Acesso às trilhas até 15h

Entrada gratuita

Projeto Trilha Cidadã (acessibilidade): Quinta-feira, das 8h às 17h, com agendamento prévio pelo telefone (27) 3636-2522

Parque Natural Municipal Morro da Pescaria – Av. Beira Mar 30, Praia do Morro

Aberto diariamente das 07h às 16h

Entrada gratuita / R$ 4,00 para trilhas

Escunas

Localizadas no Canal de Guarapari, com passeios a partir de R$ 40,00 por pessoa

Cervejaria Speranza – Estr. Boa Esperança, S/N, Boa Esperança

Funcionamento: Quinta a domingo, das 11h às 18h

Instagram: @cervejariasperanza

Vila Anunciatta – Av. Arthur Arpini, Buenos Aires

Funcionamento: Quarta a sexta, das 09h às 17h; Sábado e domingo, das 09h às 18h

Instagram: @vilaanunciattacafeechopp

Bosque das Pedras – Estrada para Buenos Aires, Km 3,5