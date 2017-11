Consciência Negra terá programação especial em Guarapari

por Aline Couto

No dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra, data da morte do Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. A ocasião é dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. Para celebrar a data, vários eventos durantes os dias 17 e 20 de novembro acontecerão na cidade.

Uma ação social em conjunto, Faculdade Pitágoras, Setac, Sectur e Câmara Arbitral Paratodos, abrirá o cronograma de atividades na sexta (17). Os moradores terão serviços de aferição de pressão, testes, grupos culturais, maquiagem, orientação jurídica e outros durante toda a manhã. O início será às 8h e vai até às 13h no Radium Hotel, localizado no Centro.

Desde o ano de 2008, sob a coordenação de Matuzalem Ribeiro de Souza, Guarapari conta com o evento “Noite da Beleza Negra” (NBN). O concurso de beleza existe desde 1990 em outras cidades capixabas, sempre dando visibilidade e auto-estima a cultura negra. “Mesmo não tendo ajuda do poder público, nunca deixamos de fazer. Com muita luta, compromisso e colaboradores, como o pessoal da capoeira e do Hip-Hop, conseguimos”, desabafa Matuzalem que conta com Edineia Conceição de Oliveira e Simão Pedro em sua equipe.

A 28° NBN acontecerá dia 18 de novembro às 18h no Siribeira Iate Clube e conta com a parceria do Grupo Beleza Negra e da entidade Nação Zumbi OJAB (Organização da Juventude Afro Brasileira). As inscrições podem ser feitas na Virtual Vídeo Locadora, no Ipiranga ou na Copy Center, no Centro da cidade até sexta (17) às 14h. As categorias para o público feminino e masculino são infantil, de 6 a 14 anos e adulto, a partir dos 15 anos. Serão julgadas a postura, a simpatia, o penteado e a vestimenta. Os três primeiros lugares serão premiados e todos receberão certificado de participação. Além do concurso, a noite contará com capoeira, exposições, danças, dentre outras atrações. A entrada é a doação de 2kg de qualquer alimento não perecível que será revertido aos carentes.

Nos dias 19 e 20 de novembro, domingo e segunda, a Associação de Moradores dos Quilombolas do Alto Iguape programou futebol e caminhada. No domingo as 9h no Campo do Real, terá uma partida entre a Comunidade Quilombola e a Família Santos de Rio Claro. E para encerrar as festividades haverá uma caminhada na trilha do quilombo, na saída do Sítio Mandina. Uma grande oportunidade de conhecimento da história dos quilombos e de troca de culturas.