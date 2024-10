‘Consultaram um tutorial e a internet’: moradora denuncia despreparo em atendimento na UPA de Guarapari

Vídeo: Vanete Moraes

Uma moradora de Guarapari afirmou ter presenciado uma situação preocupante ao acompanhar a irmã em um atendimento na UPA de Guarapari na madrugada desta sexta-feira (04). Em contato com o folhaonline.es, Vanete Moraes contou que se deparou com profissionais despreparadas no momento da realização de um eletrocardiograma.

Segundo ela, após passar pela triagem, a irmã – que estava com a pressão alta, sentia dores no peito e formigamento no braço – foi atendida no corredor da unidade de saúde por duas funcionárias que pareciam não saber fazer o procedimento. “As meninas que deveriam fazer o eletro fizeram um atendimento lento, erravam e riam”, disse.

Um momento que chamou a atenção de Vanete foi quando as profissionais consultaram a internet e um tutorial para saber como realizar o exame. “Uma estava com o celular e ainda assim fez errado, e depois olharam um tutorial de como fazer o eletro”, complementou.

Vanete explicou que o exame só foi realizado após a chegada de uma outra funcionária, aparentemente enfermeira. “É muito preocupante, pois os sintomas pareciam ser de um AVC. Graças a Deus não era, mas e se fosse?”.

Procurada, a Prefeitura de Guarapari enviou uma nota para esclarecer o caso: “A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa que o atendimento foi feito por profissionais da saúde capacitados e o exame foi realizado mediante consulta por telemedicina de especialistas em Cardiologia do Hcor( Associação Beneficente Síria- Hospital do Coração). Após a realização do exame, um cardiologista da equipe do Hcor emite o laudo, seguindo um tutorial que orienta o profissional sobre como realizar e enviar o exame para a equipe em São Paulo. Além disso, o exame é feito com um notebook, necessário para finalizar e enviar o eletrocardiograma.”

*Esta matéria foi atualizada às 18h37 com a nota da prefeitura.