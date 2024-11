Consumidores poderão negociar dívidas com bancos durante mutirão em novembro; saiba como participar

Foto: reprodução

Durante o mês de novembro, os consumidores de todo Brasil poderão participar do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, com a oportunidade de negociar dívidas bancárias com diversas instituições. Até 30 de novembro, os bancos participantes oferecerão condições especiais, como parcelamento e descontos significativos para ajudar os consumidores.

As negociações podem ser realizadas pelo portal consumidor.gov.br. Para utilizar o serviço, é necessário ter a conta gov.br de nível Prata ou Ouro. Os consumidores também poderão ir à sede do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), localizada na Av. Jerônimo Monteiro, 935, Centro, Vitória, ou ao Faça Fácil Cariacica, para receber auxílio em suas negociações.

Poderão ser negociadas dívidas em atraso no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito contraídas de bancos e instituições financeiras. Não poderão ser negociadas dívidas prescritas, contratos que estejam com as parcelas em dia ou que tenham bens como garantia como, veículos, motocicletas e imóveis, por exemplo.

Bancos participantes

Entre as instituições participantes do mutirão estão: Banco do Brasil, Banco Carrefour, Banco BMG, Banco BV, Banco Daycoval, Banco Fibra, Banco Inter, Banco Mercantil, Banco do Nordeste, Banco Original e Picpay, Banco Pan, Banco Semear, Banco Volkswagen, Banpará, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Cetelem, C6 Bank, Paraná Banco, Safra, Santander, Santander Financiamentos, Senff, Sicredi e Tribanco.

O mutirão é uma parceria da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e Procons de todo o Brasil. A diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, destacou a importância do mutirão como uma oportunidade nacional para que os consumidores possam renegociar suas dívidas bancárias e melhorar sua situação financeira.

“Esse mutirão é uma chance valiosa para que os consumidores limpem seu nome e comecem o ano novo no azul. Durante as negociações, é fundamental que o consumidor avalie com atenção as propostas das empresas, verificando se elas realmente atendem às suas necessidades e se estão compatíveis com seu orçamento”, alertou a diretora-geral.

*Com informações do Procon-ES