Continuará chovendo em Guarapari? Confira a previsão do tempo para os próximos dias

Foto: arquivo Folha

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta amarelo, válido até às 10h desta terça-feira (05), para Guarapari e outros 48 municípios do Espírito Santo. Segundo o instituto, há possibilidade de chuvas de até 50 mm por dia, exigindo atenção redobrada da população para eventuais transtornos.

Para esta terça-feira, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informa que o dia será de sol entre nuvens, com pancadas de chuva esparsas previstas para ocorrer entre a madrugada e o início da manhã, tanto na região Nordeste quanto na Grande Vitória. O vento deve soprar com intensidade moderada ao longo do litoral, com temperaturas variando entre 20 °C e 29 °C.

Na quarta-feira (06), o cenário meteorológico se mantém similar, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva esparsa nas primeiras horas da manhã na Grande Vitória e no litoral sul. As temperaturas estarão levemente amenas, com mínima de 20°C e máxima de 28°C. Os ventos continuam moderados no litoral.

Já para quinta-feira (07), o Incaper prevê mais um dia com sol entre nuvens, seguido de chuvas esparsas entre a madrugada e o início da manhã na Grande Vitória e no Nordeste do estado. Nas demais áreas, o sol predomina sem previsão de chuvas, enquanto os ventos mantêm a intensidade moderada ao longo da faixa litorânea.

A previsão aponta uma sexta-feira (08) de tempo estável em quase todo o Espírito Santo.