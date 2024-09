Coral Vozes do Bem: projeto voltado para mulheres inicia ensaios no EcoPaz, em Guarapari

Foto: HM Comunicação

A partir desta terça-feira (10), o Espaço de Convivência Paz e Bem (EcoPaz), em Guarapari, receberá os ensaios do Coral Vozes do Bem, uma iniciativa voltada exclusivamente para mulheres da cidade. O projeto é gratuito, para todas as idades, e não exige experiência anterior em canto ou conhecimento técnico. Os ensaios terão a condução da professora de canto Ananda Torres.

O ponto alto da iniciativa será o show “Solte a Voz pela Paz”, um tributo à cantora Rita Lee. A apresentação está prevista para acontecer em dezembro e o valor arrecadado com a venda dos ingressos será revertido para o EcoPaz, que oferece acolhimento a mulheres vítimas de violência.

Ananda conta que viu no projeto uma oportunidade para criar um coral que promovesse não apenas a arte, mas também a união e o fortalecimento de mulheres da comunidade.

“O canto em grupo sempre me encantou pela energia e troca que existe entre as pessoas. Eu já conhecia o trabalho do EcoPaz e tinha o desejo de fazer alguma iniciativa com as mulheres. Depois de conhecer um coral com uma proposta parecida no Rio de Janeiro, voltei para Guarapari e montamos o projeto”, explicou.

Os ensaios serão conduzidos por Ananda Torres. Foto: arquivo pessoal.

O coral promete ser um espaço de acolhimento e crescimento pessoal para as participantes. “Nos ensaios teremos um pouco de técnica vocal para quem quer se desenvolver, e aos poucos vamos montando o repertório de músicas da Rita Lee. Pedimos que, quem tiver interesse, se engaje de coração aberto e participe respeitando as diferenças”, acrescentou ela.

Impacto social

Alba Sampaio, vice-presidente do EcoPaz, ressaltou a importância do projeto para as mulheres atendidas pela instituição e para a conscientização da sociedade. “O projeto surgiu com a necessidade de unir voluntárias e mulheres atendidas pelo EcoPaz para que, numa única voz, possam propagar a paz através da música. Iniciativas como esta promovem reflexão e, consequentemente, mudança de paradigmas”, destacou.

Com a expectativa de começar com 15 a 20 participantes, o Coral Vozes do Bem abre espaço para mais mulheres se juntarem ao longo dos ensaios. O show de dezembro também contará com participações especiais de outros artistas e performances, garantindo uma celebração marcante e solidária.

Serviço:

Coral Vozes do Bem

Ensaios: terças-feiras, das 18h30 às 20h, a partir de 10/09

Local: EcoPaz – Rua Horácio Santana, 434, Parque Areia Preta, Guarapari

Projeto gratuito para mulheres de todas as idades

Mais informações: (27) 99629-1130