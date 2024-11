Creche Alegria arrecada doações para realizar a Festa de Natal das crianças

Fotos: reprodução

A Creche Alegria, localizada em Guarapari, iniciou uma campanha para garantir a realização da tão aguardada Festa de Natal para as 115 crianças atendidas pela instituição. Com o objetivo de arrecadar doações até o dia 5 de dezembro, a iniciativa visa cobrir os custos de lanches e presentes que serão entregues no evento, marcado para 10 de dezembro.

Para muitas crianças, a festa de Natal da creche é o único momento em que vivenciam a magia do Papai Noel. Segundo Nadma Marques, auxiliar administrativa da instituição, a celebração visa levar alegria para a vida dos pequenos. “Atendemos crianças em situação de vulnerabilidade social e, às vezes, o único presente que elas irão ganhar será esse” destaca.

A programação da festa promete encantar as crianças com bolo, pipoca, algodão-doce e a entrega dos presentes com a presença especial do Papai Noel. “Esse momento é importante, pois é quando eles têm esse contato com o Papai Noel e entendem o significado do Natal. Queremos manter no coração deles a importância dessa data”, ressalta.

Como ajudar

As doações podem ser feitas pela vaquinha online, clicando aqui. Além disso, empresas ou pessoas que desejarem contribuir de outras formas podem entrar em contato pelo WhatsApp da Creche Alegria pelo número (27) 99619-0913.