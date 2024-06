CRJs transformam a vida das juventudes capixabas

Foto: divulgação

Os 14 Centros de Referência das Juventudes (CRJs) mantidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), são espaços de transformação da vida das juventudes. Instalados em dez municípios capixabas que compõem o Programa Estado Presente em Defesa da Vida, os CRJs oferecem uma diversidade de oficinas, circuito formativo em direitos humanos, além de esportes, atividades culturais, passeios e oportunidades de terem novas vivências como a Feira das Juventudes Empreendedoras, que foi finalizada ontem (28), em Vitória.

Os CRJs são espaços de acolhimento das juventudes e um ambiente de escuta e acompanhamento. Compostos por equipes multidisciplinares, os Centros de Referência das Juventudes colaboram na formação das juventudes e para que eles consigam alcançar seus sonhos, como, por exemplo, o de empreender e garantir renda.

Elieni Nascimento Silva Veloso, que frequenta o CRJ do Território do Bem, é um exemplo. Ela conta que sempre gostou de fotografia e, por meio do CRJ, participou de diversas oficinas, o que a capacitou a empreender. Hoje, ela é uma das jovens que participa do Laboratório de Potencialidades Capixabas, o LabPoca do CRJ, onde recebe toda orientação para desenvolver a atividade de fotógrafa.



“Pelo LabPoca, participamos da Bendita Feira e, na primeira edição no nosso território, uma pessoa da Aderes me falou da importância de abrir um MEI. Fiquei com medo de perder o benefício do Bolsa Família, mas fiz. Hoje, estou trabalhando aqui na Feira das Juventudes Empreendedoras e, por conta disso, já prestei serviço para o próprio CRJ fazendo fotos dos jovens”, afirmou Elieni Veloso.

Outro exemplo da importância dos CRJs é a Ramira Lomeu, que atua como social mídia e mentoria. “Fui chamada para ministrar uma palestra no CRJ Território do Bem e acabou que estou junto dos jovens do LabPoca, colaborando na orientação daqueles que querem empreender”, destaca a jovem.

David Wendrik Souza Amorim, de 24 anos, é gerente de barbearia e ensina as juventudes do CRJ São Pedro sobre corte de cabelo nas oficinas “Cabelin na Régua”. Ele conta que conheceu o “lado de lá” e, graças ao apoio da avó e de uma instituição onde aprendeu as técnicas de barbearia, ele mantém a família e tem satisfação em poder ensinar para as juventudes que frequentam os CRJs. “A barbearia mudou a minha vida. Tenho satisfação em poder ensinar e, com a minha história, ajudar esta juventude a não seguir o caminho errado. Tive sorte de encontrar pessoas que me ajudaram e agora fico feliz em poder ajudar estes jovens”, disse.

Estado Presente

O Programa Estado Presente em Defesa da Vida é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, que conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a implementação de ações de prevenção e combate à violência. O objetivo é contribuir para a redução dos elevados índices de crimes violentos (homicídios e roubos) entre jovens de 15 a 24 anos, nas regiões de maior vulnerabilidade social e, historicamente, mais atingidas pela violência.

*Com informações Governo do Estado.