Culinária e produtos turísticos de Guarapari são aposta para o Verão 2018

por Larissa Castro

Para comemorar o primeiro ano do blog Tudo é Mara e, o primeiro mês da Confraria do Sabor Cafeteria, a blogueira Rosimara Marinho e os mais novos empresários que vieram de Porto Alegre para investir na cidade saúde Valéria Nunes e Carlos Ribeiro, se uniram e apresentaram alguns de seus produtos que têm tudo para inovar o cotidiano de turistas e moradores de Guarapari. As opções queridinhas e de qualidade foram, respectivamente, a coleção ‘Guarapari é MARA’ e o Café com Açaí, ambos possuem grande potencial para fazerem sucesso durante o verão.

Conciliando o turismo local através de trabalhos sustentáveis, a escritora do ‘Tudo é Mara’ pensou em algo inovador: reunir artesões e parceiros do projeto para juntos lançarem produtos que instigassem aos consumidores o desejo de comprar e se apaixonarem ainda mais pela cidade saúde. Dentre as opções estão canetas, cadernetas e camisetas. “São artigos turísticos em miniatura, souvenir e presentes para recordar as maravilhas vivenciadas por aqueles que visitam nossa cidade e também um incentivo para os moradores colecionarem”, explicou Rosimara.

Um trecho da Valsa de Guarapari escrito por Pedro Caetano está impresso em alguns dos itens: “Ninguém poderá sonhar, nem viver o que eu vivi, longe desta MARAvilha que se chama Guarapari”. É possível adquirir os produtos na Confraria do Sabor ou através do blog oficial (clique aqui).

Além da valorização dos elementos turísticos da cidade através de itens, a novidade que tem tudo para agradar aos paladares mais exigentes é o café com açaí fabricado exclusivamente pelos proprietários da Confraria do Sabor Cafeteria. “Nós tivemos a ideia de inovar o cardápio com algo que fosse ligado à cidade. Após muitas pesquisas, pensamos no café com açaí, através de produtos de origem capixaba. Além desse, vamos acrescentar ainda mais opções que tenham semelhança com o local que escolhemos montar nossa confraria”, detalhou Valéria e Carlos. Com uma boa receptividade em um clima agradável, outras opções podem ser degustadas. Dentre elas, quiche e rocambole salgado e doce.

Informações 27 99512-1376.