Cultura, Turismo, Pesca e Esporte: conheça os secretários já anunciados por Rodrigo Borges

Rodrigo Borges e a vice-prefeita eleita, Tatiana Perim, que deve assumir a Secretaria de Assistência Social. Fotos: divulgação.

O prefeito eleito de Guarapari, Rodrigo Borges, já revelou os nomes de quatro novos secretários municipais que farão parte de sua equipe de governo. Os escolhidos possuem experiências profissionais que prometem contribuir para o desenvolvimento de suas respectivas áreas.

Secretaria de Cultura

Peterson de Castro Cardoso será o titular da Secretaria Municipal de Cultura. Graduado em Artes Plásticas, Peterson possui mais de 20 anos de serviço público e especialização em Licitação e Contratos. Atualmente, cursa mestrado em Administração, ampliando sua expertise em gestão pública. Sua experiência no setor cultural inclui a atuação como secretário de Cultura em Vila Velha, além de projetos significativos na área.

Secretaria de Pesca

Antônio Carlos Cavalcanti de Souza comandará a Secretaria Municipal de Pesca. Engenheiro de Pesca formado pela UFRPE, ele é pós-graduado em Extensão Rural para o Desenvolvimento Sustentável. Antônio acumula décadas de atuação na EMATER/INCAPER, sendo aposentado como funcionário de carreira. Foi coordenador estadual de Pesca e Aquicultura, diretor da Escola de Pesca de Piúma, secretário de Pesca e Meio Ambiente em Anchieta, e atualmente exerce a função de assessor do secretário estadual de Agricultura.

Secretaria de Esporte

Lennon Monjardim de Araújo assume a Secretaria Municipal de Esporte. Empresário e ex-vereador de Guarapari, Lennon possui formação em Gestão de Petróleo e é técnico em Programação Neuro Linguística. Também está em formação na pós-graduação em Gestão de Condomínios. Com uma carreira empresarial consolidada, Lennon se destacou no setor de administração de condomínios e contabilidade, além de sua forte ligação com o esporte. Foi atleta de bodyboarding, idealizador de projetos esportivos e organizador de eventos na área esportiva, contribuindo para o desenvolvimento do setor no município.

Secretaria de Turismo

Fernando Otávio Campos Silva ficará à frente da Secretaria Municipal de Turismo. Nascido em Contagem (MG), é empresário da construção civil e da hotelaria, com formação técnica em Edificações e Análise de Sistemas. Sócio de empresas renomadas no ramo de hospedagem e construção, Fernando é também presidente de associações como a ABIH-ES e AHTG. Além disso, participa de conselhos de turismo estaduais e municipais, sendo uma liderança reconhecida no setor, tanto em Guarapari quanto no Espírito Santo.

Além dos citados, a vice-prefeita, Tatiana Perim, afirmou que irá assumir a pasta de Assistência Social pelos próximas quatro anos.

*Com informações da Assessoria de Comunicação.