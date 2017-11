Curso qualifica gestores da hotelaria de Guarapari

Visando qualificar o setor hoteleiro de Guarapari, profissionais da área participaram de um curso de gestão de meios de hospedagem, promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), nesta terça-feira (2), na Guarapousada, no bairro Itapebussú. Esta foi a primeira etapa do curso, que contou com 26 participantes.

A oportunidade de aperfeiçoamento da prestação do serviço é exclusiva para gestores de hotéis ou pousadas membros da Associação de Hotéis e Turismo de Guarapari (AHTG). O curso é custeado pelo Sebrae e, nesta primeira reunião, apontou as necessidades de melhoria do serviço. Agora, os participantes têm quase um mês para apresentarem soluções e darem sequência ao curso.

Segundo o diretor de Pequenos Meios de Hospedagem da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) e proprietário da Guarapousada, Gustavo Guimarães, o curso surgiu através de uma parceria entre a ABIH e a AHTG. “Nesta primeira fase, foi realizada uma oficina de planejamento, sendo trabalhada de forma participativa. O objetivo foi plenamente atingido, motivando os gestores a voltarem com respostas”, explica.

Para o presidente da AHTG, José Renato de Andrade Cezar, esta é uma ótima oportunidade para qualificar o setor hoteleiro do município. “Guarapari é um dos principais destinos turísticos do Estado. Precisamos atender os visitantes da melhor forma possível, aperfeiçoando a gestão desses profissionais”.

A próxima etapa do curso está marcada para acontecer no dia 6 de setembro, no Hotel Atlântico, no Centro. No dia 14 do mesmo mês, será realizada a terceira fase, no Bistrô e Pousada Orquídea Café, em Meaípe. O encerramento do curso acontece no dia 4 de outubro, em local ainda a ser definido.