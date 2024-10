De volta às ruas de Guarapari, Manifesto LGBTQIA+ quer reivindicar políticas públicas para além dos cartões postais

Artes: divulgação

“Basta de negligência e retrocesso no Legislativo! Por políticas públicas além das praias”. Inspirado no tema da Parada do Orgulho SP deste ano, o oitavo Manifesto LGBTQIA+ de Guarapari quer colocar em discussão novas ideias e reinvindicações na cidade.

O evento – organizado pela Associação Diversidade, Resistência e Cultura (ADRC) e financiado com recursos do Edital Valorização da Diversidade do FUNCULTURA/SECULT (Secretaria Estadual de Cultura) – acontece no próximo domingo (20), com concentração às 13h, na orla do Canal de Guarapari.

“Precisamos começar a falar urgente de políticas públicas básicas que nos faltam, só vemos políticas e investimentos nas praias, e isso precisa começar a ser levado a sério”, afirma Leonardo Brandão, presidente da ADRC.

É a primeira vez em 10 anos que o Manifesto será realizado nas ruas, uma vitória para a organização da celebração. A volta aos espaços públicos foi possível após o apoio da Prefeitura de Guarapari ao evento, começará ao lado do Supermercado Perim, e vai contar com uma grande festa.

Segundo Leonardo, o Manifesto vai contar ainda com um palco, uma equipe de intérpretes de Libras, projeção com exibição de dois curtas-metragens desenvolvidos no Espírito Santo e entrega de kit informativo com Estatuto da Juventude, preservativos e outros itens.

Na programação, cerca de 13 artistas, entre performers e DJs, estão confirmados. Toda a festa será registrada para a produção de documentário. Mais detalhes estão disponíveis no Instagram @associacao.drc.