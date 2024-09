Detran-ES abre inscrições para nova fase do CNH Social com 3.500 vagas

Foto: Hélio Filho/Secom

O governador do Estado, Renato Casagrande, lançou, nesta terça-feira (10), mais uma edição do programa CNH Social, que é realizado pelo Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). Na segunda fase deste ano, são oferecidas 3.500 carteiras de motoristas gratuitas. A seleção é válida para todo o Estado e tem o objetivo de proporcionar ao cidadão capixaba mais oportunidades para a inserção no mercado de trabalho.

As inscrições para concorrer a uma das 3.500 vagas começaram às 12h desta terça-feira (10) e seguem abertas até 23h59 do dia 29 de setembro de 2024, exclusivamente pelo site do Detran|ES (www.detran.es.gov.br). O prazo de inscrição foi ampliado de 11 para 20 dias, aumentando a possibilidade de que mais pessoas possam tomar conhecimento do programa e concorrer a uma das vagas.

As oportunidades são para obter a Primeira Habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro); e, para aqueles que já são habilitados, a Adição de Categoria A ou B e a Mudança de Categoria D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta).

“Desde que criamos o CNH Social, em meu primeiro governo, já entregamos mais de 57 mil carteiras de motorista e esse ano vamos passar das 60 mil entregues. Isso demonstra que este é um programa que gera oportunidades aos capixabas. A CNH não vai te dar um emprego, mas ajuda a abrir portas. Muitas pessoas estão migrando da carteira A ou B para a D, que é voltada para a área profissional. Nosso Estado tem sido referência em diversas áreas e na geração de empregos, bem acima da média nacional”, afirmou o governador Casagrande.

A lista com os nomes dos selecionados no programa será divulgada no dia 14 de outubro de 2024, às 12h, no site do Detran|ES. Pessoas com Deficiência (PCD) têm 5% das vagas garantidas por meio de reserva específica para esse público e, também serão destinadas 13% das vagas para os egressos do sistema prisional a partir de Cooperação Técnica firmada entre o Detran|ES e a Secretaria da Justiça (Sejus). Caso essas vagas reservadas não sejam preenchidas, o quantitativo vago será revertido para ampla concorrência.

“Na primeira fase deste ano, fizemos algumas mudanças, incluímos vagas específicas para egressos do sistema prisional e, graças a isso, pudemos perceber que o número de pessoas que acabaram desistindo do processo foi menor. Isso pode ser percebido na quantidade de vagas de suplentes. Nas edições de 2023 fizemos chamadas com média de mais de mil pessoas por fase do programa, e este ano a lista caiu quase pela metade, pois chamamos pouco mais de 600 pessoas. Isso mostra que tem um público específico ansiando por oportunidade de mudar de vida e esse é o objetivo do programa CNH Social”, pontuou o diretor geral do Detran|ES Givaldo Vieira.

*Com informações do Governo do Estado.