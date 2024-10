Dia das Crianças terá programação especial com festas e ações solidárias em Guarapari

Fotos: divulgação

O Dia das Crianças, celebrado neste sábado (12), contará com uma série de iniciativas especiais em Guarapari. Diversos grupos e comunidades estão se mobilizando para promover ações voltadas ao público infantil, incluindo festas, atividades recreativas e distribuição de brindes para celebrar a data.

Ação da Igreja Adventista do Sétimo Dia

Na comunidade Bico do Urubu, em Lameirão, jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Espírito Santo irão realizar uma ação especial para cerca de 100 crianças carentes. Aproximadamente 70 jovens participarão da entrega de brinquedos e roupas no local. A ação também irá oferecer orientação espiritual, e é liderada pelo Pastor Fábio Gonçalves e pelo Ministério Jovem da Igreja Adventista.

Segundo a organização, a iniciativa tem como objetivo proporcionar alegria e cuidar das famílias das crianças. A ação contou com a participação de 1.100 jovens na arrecadação dos itens que serão distribuídos.

Chapéu Mágico – Trupe Maratimba

A Trupe Maratimba, grupo teatral de Guarapari, também preparou uma edição especial do Chapéu Mágico. A ação, que traz entretenimento infantil para as praças da cidade, será realizada neste sábado, a partir das 16h, na Praça do Bradesco. A programação inclui pintura infantil, escultura de balão, camarim de tererê, contação de histórias e brincadeiras, além de brindes. As atividades são oferecidas em troca de valores acessíveis.

Priscilla Arranz, atriz e produtora cultural da Trupe Maratimba, comentou sobre a ação: “A ideia é fazer uma contação de história bem interativa. Serão duas histórias com dinâmica de mágica”, disse Priscilla. A iniciativa conta com o apoio da loja DKids e da odontopediatra Dra. Ana Thereza.

Festa das Crianças em Olaria

Na comunidade da Prainha de Olaria, moradores estão organizando uma festa especial para as crianças da região. Durante o mês, foram arrecadadas doações para garantir a realização do evento, que acontecerá a partir das 13h deste sábado. As atividades incluem brincadeiras tradicionais, pintura facial, recreação com palhaços e animadores, além da distribuição de lembrancinhas.

Segundo os organizadores, o objetivo é proporcionar um dia de diversão para as crianças que vivem em condições financeiras limitadas e que não têm acesso a eventos como este.

Serviço:

Dia das crianças – 12 de outubro (sábado)

Ação da Igreja Adventista do Sétimo Dia

Local: Rua Espírito Santo, 52, Sucata Brasil. Conhecido como Bico do Urubu ou Lameirão.

Chapéu Mágico – Trupe Maratimba

Horário: a partir das 16h

Local: Praça do Bradesco – (Praça Irineu José Vicente) – Centro

Festa das Crianças da Prainha de Olaria

Horário: a partir das 13h

Local: Prainha de Olaria – Guarapari