Do Rock ao Blues: Casa Sinestésica recebe shows neste sábado (11) em Guarapari

Manga Rosa Experience é uma das atrações da noite. Fotos: divulgação

Neste sábado (11), o Centro Cultural Casa Sinestésica será palco de uma noite repleta de música e energia com shows das bandas Manga Rosa Experience e Malandragem S.A. As apresentações prometem uma mistura envolvente de tropical music, rock’n’roll, blues e soul, com influências que vão de Jorge Ben a Novos Baianos.

Os portões serão abertos às 18 horas, com as apresentações das bandas começando às 19h. Os ingressos para o evento já estão disponíveis, custando R$ 15 para compra antecipada. Além das apresentações musicais, o público poderá aproveitar a venda de lanches, bebidas e um sebo de livros no local.

Conheça as bandas

Desde apresentações no antigo Sarau Ruínas até a inauguração do Centro Cultural, Manga Rosa Experience já é considerado “de casa” e conquistou o público local. Segundo o guitarrista e fundador do grupo, Norton, a expectativa é de uma celebração cheia de energia. “Vamos fazer uma festa quente e envolvente como o verão! Será um encontro cheio de boa energia, reunindo muitos amigos”, afirmou.

Já para a Malandragem S.A, será a primeira vez no palco da Casa. A banda está empolgada para aproveitar a experiência e destaca a relevância cultural do espaço. Para o vocalista, Vinicius Vivaldi, a noite promete ser especial.

“Guarapari é uma referência para os holofotes da cultura e da música. E a Casa Sinestésica é o espaço mais plural nesses quesitos. Esperamos uma noite de verão inesquecível, regada a música boa e sorrisos”, destacou Vivaldi.

Serviço:

Manga Rosa Experience e Malandragem S.A na Casa Sinestésica

Data: 11 de janeiro (sábado)

Abertura dos portões: 18h

Shows: 19h às 22h

Ingressos: R$ 15 (antecipados) | R$ 20 (na bilheteria)

Local: Centro Cultural Casa Sinestésica – Av. Barcelona, 192, Praia do Morro – Guarapari/ES

Contato: @casasinestesica | (27) 99703-3414

*Com informações da Assessoria de Comunicação.