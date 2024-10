Do samba ao rock: Torresmofest agita fim de semana com shows de graça em Guarapari

Festival gastronômico também passou por Vila Velha em maio. Fotos: divulgação/Focus Eventos.

O Torresmofest, maior festival gastronômico do Brasil dedicado ao torresmo, promete animar o fim de semana em Guarapari com uma programação musical diversificada, além de uma seleção de pratos que vai agradar os fãs de boa comida. O evento, que acontece em frente ao Sesc Guarapari até o domingo (27), é gratuito e vai das 12h às 22h.

No sábado (26) e domingo (27), o festival traz apresentações que vão do samba ao rock, passando pelo sertanejo, para embalar a experiência gastronômica dos visitantes.

No sábado, às 17h, o público poderá curtir um especial em homenagem a Jorge Aragão com o cantor Junior Parente. Às 20h, será a vez da Banda Beat Locks subir ao palco com um cover de Charlie Brown Jr., prometendo um show cheio de energia e nostalgia para os fãs do rock nacional.

No domingo, a programação começa mais cedo, às 13h30, com Rodrigo Scout, que traz o melhor do sertanejo. Logo após, às 16h30, Junior Parente retorna ao palco com muito samba e pagode. Para encerrar o festival, o cover da banda U2, com Rubinho Gabba, está marcado para as 19h30, levando o público em uma viagem pelos clássicos internacionais.

Gastronomia de qualidade

Além dos shows, o festival é um prato cheio para quem ama torresmo. Entre as opções, o público pode saborear o torresmo de rolo, torresmo pururuca e o tradicional torresmo de boteco. E para aqueles que buscam variedade, o Torresmofest oferece pratos como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, batatas recheadas e hambúrgueres com toques especiais, como o hambúrguer com shimeji e o hambúrguer com torresmo. As sobremesas e os drinks especiais, além do chope artesanal, também completam a experiência gastronômica.

Confira a programação do fim de semana:

Sábado (26/10):

• 17h: Especial Jorge Aragão – Junior Parente

• 20h: Cover Charlie Brown Jr. – Banda Beat Locks

Domingo (27/10):

• 13h30: Rodrigo Scout – Sertanejo

• 16h30: Junior Parente – Samba e Pagode

• 19h30: Cover U2 – Rubinho Gabba

Serviço:

Torresmofest – O maior festival gastronômico do Brasil

Mais informações: Instagram @torresmofest

Data: 24 a 27 de outubro, das 12h às 22h

Local: Em frente ao Sesc Guarapari (Avenida João Ricardo Haddad)

Entrada: Gratuita

Estacionamento: R$ 15