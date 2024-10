Duplicação da BR-101 entra em nova fase e tráfego é desviado em Anchieta

Foto: divulgação/Eco101

A partir desta quarta-feira (2), a Eco101 dará início a uma nova fase das obras de duplicação no trecho da BR-101 entre Guarapari e Anchieta. Para viabilizar essa etapa, um desvio de tráfego será implementado entre os quilômetros 353,7 e 354,1. O fluxo de veículos em ambos os sentidos será redirecionado para a futura pista norte, que funcionará temporariamente como pista simples.

Segundo a concessionária, o desvio é necessário para a instalação de dispositivos de drenagem profunda e outras intervenções na pista atual, que ficará bloqueada para garantir a segurança dos motoristas e trabalhadores.

De acordo com o coordenador de obras da Eco101, Luis Ricardo Guimarães, o trecho estará devidamente sinalizado, conforme as normas técnicas. “A previsão para conclusão dessa fase é de 20 dias. Após esse prazo, o fluxo de veículos será restabelecido à pista existente, permitindo a finalização das etapas de pavimentação e sinalização definitiva dessa nova pista projetada norte, que integrará a configuração final de pista dupla nesse trecho”, explicou.

Aviso aos motoristas

A Eco101 orienta os motoristas a ficarem atentos às sinalizações e dispositivos de segurança instalados no local, respeitando os limites de velocidade e as orientações. A concessionária reforça que a colaboração dos condutores é fundamental para a segurança durante o período de obras.

O segmento possui 22 quilômetros no total, sendo 15 já liberados ao tráfego, incluindo pontes e viadutos. A concessionária informou que os outros sete quilômetros estão com os serviços em andamento com previsão de conclusão até o final de 2024.

*Com informações da Eco101.