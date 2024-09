EcoPaz comemora Dia Internacional da Paz com evento especial em Guarapari

Fotos: HM Comunicação

Na manhã de domingo (29), o Espaço de Convivência Paz e Bem (EcoPaz) realizou um evento especial em celebração ao Dia Internacional da Paz, comemorado no dia 21 de setembro. A organização oferece apoio emocional e psicológico a mulheres vítimas de violência.

A 2ª Caminhada pela Paz teve início no Hotel Porto do Sol, seguindo pelo calçadão da Praia do Morro até a Praça da Paz, onde foi realizado um culto ecumênico que reuniu representantes de diferentes religiões.

A vice-presidente do EcoPaz, Alba Sampaio, destacou a relevância da data e o compromisso da organização: “Um dos nossos objetivos, além do apoio a mulheres vítimas de violência, é a cultura de paz. O dia 21 de setembro, Dia Internacional da Paz, é justamente para que todas as nações possam pensar sobre o tema. O nosso objetivo é, também, unir as religiões em torno da cultura de paz.”

Daniela dos Santos (REDES); Alba Sampaio (EcoPaz); Presbítero Elivânio Lira (Casa de Oração Praia do Morro); Pastor Mauro Rangel (Conselho de Pastores); Paulo Henrique (GEAK) e Dinalva Dornellas (Ecopaz)

O Presbítero da Casa de Oração Praia do Morro, Elivânio Lira dos Santos, refletiu sobre os conflitos que afligem o mundo e a necessidade de agir conforme os ensinamentos de Jesus Cristo. “As pessoas buscam a paz de várias formas, mas não conseguem encontrar. Paz, nós só encontramos em Cristo. Quando as pessoas buscam mais para si do que para o outro, acontecem as guerras”, afirmou.

Distribuição de folhetos sobre a atuação do EcoPaz Encerramento com culto ecumênico na Praça da Paz

Segundo o presidente do Grupo Espírita Allan Kardec (GEAK), Paulo Henrique Guanandy, a construção da paz deve começar em ambientes pessoais: “Quando começamos a praticar a paz íntima, dentro do lar, da família e do trabalho, nós estamos contribuindo com uma célula do bem que irá se multiplicar”, enfatizou.