EcoPaz promove caminhada pela paz neste domingo (29) em Guarapari

Fotos: divulgação

No próximo domingo (29), acontecerá a 2ª edição da Caminhada pela Paz em Guarapari, iniciativa que visa promover a conscientização e reflexão sobre o tema. O evento começará às 8h, em frente ao Hotel Porto do Sol, no calçadão da Praia do Morro, e seguirá até a Praça da Paz, onde ocorrerá um culto ecumênico. A caminhada é aberta ao público e realizada pelo Espaço de Convivência Paz e Bem (EcoPaz), que oferece apoio emocional e psicológico para mulheres vítimas de violência.

A iniciativa faz parte da celebração do Dia Internacional da Paz, comemorado no dia 21 de setembro, e instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo a presidente do EcoPaz, Dinalva Dornellas, a data marca uma mobilização mundial em favor da paz interpessoal e global.

O culto ecumênico ao final da caminhada contará com a participação de representantes de diferentes religiões. “O culto ecumênico será realizado na Praça da Paz e reunirá representantes de algumas designações religiosas, como a igreja Batista, igreja Católica e o Espiritismo, demonstrando assim o respeito a todas as crenças”, acrescentou Dinalva.

Durante o evento, camisetas serão vendidas por R$ 30,00, com o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção das atividades do EcoPaz.

Serviço:

2ª Caminhada pela Paz

Data: 29/09 (domingo)

Horário: 8h

Local: início em frente ao Hotel Porto do Sol, caminhada até a Praça da Paz, na Praia do Morro