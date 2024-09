Empresa abre processo seletivo para assistente administrativo com vagas em Guarapari

A expansão da Minas Gerais Administração e Serviços (MGS) para o Espírito Santo já garantiu mais de 1.800 oportunidades de empregos, com pouco mais de um ano de atuação no estado capixaba. A empresa anunciou um novo processo seletivo para suprir cadastro de reserva do cargo de Assistente Administrativo em 78 cidades.

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, até o dia 23 de setembro, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) por meio deste link. O valor da inscrição é de R$ 59,00. Os salários chegam a R$ 1.913,82, além de benefícios como Vale-Alimentação, Vale-Transporte, Seguro de Vida em Grupo e outros.

Foto: divulgação

Para participar, o candidato deve possuir o Ensino Médio completo. A prova objetiva está marcada para o dia 24 de novembro, nas cidades escolhidas conforme o Anexo I do edital. Demais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no edital no site da MGS, clicando aqui.

*Com informações da Assessoria de Comunicação.