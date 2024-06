Empresa de gás está com novas oportunidades abertas no ES

Foto: divulgação/ES Gás

A ES Gás, empresa de distribuição de gás do Grupo Energisa, está com novas oportunidades abertas para Vitória/ES. Na lista das oportunidades, há processo seletivo aberto para contratação de Técnico de Rede de Gás, Técnico de Enfermagem do Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho e Assistente Administrativo. Não é necessária experiência no setor de distribuição de gás

Os interessados no processo seletivo precisam ser rápidos e se inscrever até o dia 25 de junho pelos links abaixo:

Visando reforçar o time de colaboradores com diversidade e pluralidade, as vagas de Técnico de Rede de Gás, Técnico de Enfermagem do Trabalho e Assistente Administrativo são afirmativas a mulheres.

Além do salário compatível com o mercado e oportunidade de desenvolvimento profissional, a ES Gás oferece um interessante pacote de benefícios que inclui plano de saúde e odontológico para o colaborador e sua família, seguro de vida, previdência privada, participação nos lucros e resultados, vale alimentação e/ou refeição, programas de qualidade de vida e parceria com o Gympass, que dá acesso a mais de 18 mil academias no Brasil.

Portal de Carreiras

Para saber mais sobre essas e outras vagas disponíveis na Energisa, acesse o Portal de Carreiras: grupoenergisa.gupy.io.

*Com informações do Grupo Energisa.