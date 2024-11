Empresários de Guarapari buscam inspiração em Balneário Camboriú para impulsionar o turismo

Teleférico em Balneário Camboriú/SC. Foto: divulgação ACIBALC.

Diretores da Associação Empresarial Guarapari em Ação (GEA) e a presidente da Associação Empresarial de Balneário Camboriú e Camboriú (ACIBALC), Kátia Tonioti, realizaram uma videoconferência para compartilhar experiências sobre o desenvolvimento econômico e turístico de Balneário Camboriú.

O encontro destacou a semelhança entre as duas cidades, especialmente em áreas como turismo, demografia e construção civil.

Durante a reunião, Balneário Camboriú foi apontado como exemplo para o progresso de Guarapari. A cidade catarinense, com 98% do território saneado e diversas atrações além das praias, transformou-se em um destino turístico completo.

Segundo Kátia Tonioti, a cidade, que antes recebia turistas por apenas dois dias, agora atrai visitantes por uma média de sete dias, graças a um planejamento estratégico focado na capacitação de profissionais e em ações integradas entre o setor público e entidades empresariais.

“Fizemos ações de capacitação e treinamento constante, unindo o Poder Público e as entidades de classe. Mostramos que se o turismo cresce, isso impacta nos cofres públicos e repercute na infraestrutura da cidade e das empresas também”, destacou Kátia. Entre as principais ações mencionadas, estão os treinamentos voltados para o encantamento do cliente, realizados pela ACIBALC.

Praia do Morro e Parque Morro da Pescaria, em Guarapari. Foto: Renan Alves/divulgação GEA.

A reunião também abordou o impacto de investimentos privados em atrações turísticas, como o teleférico, o Barco Pirata, o Museu de Carros e o Museu da NASA, além de mencionar a repercussão positiva gerada pela presença dos prédios mais altos do Brasil na cidade.

Participaram da videoconferência os diretores do GEA Durval Vieira de Freitas (presidente), Marcelo Meira (eventos), Bruno Buback (gestão), Fernando Otávio (turismo), Rosimara Marinho (comunicação) e Mariana Silveira (secretária executiva).

O próximo passo será uma nova reunião com pautas específicas para definir ações que contribuam para o desenvolvimento de Guarapari em curto, médio e longo prazo.

*Com informações da Associação Guarapari em Ação (GEA).