Empresas de Guarapari enfrentam dificuldades para emitir alvará sanitário

Foto: reprodução/Freepik

Em Guarapari, empresários têm enfrentado uma série de dificuldades para renovar o alvará sanitário de seus estabelecimentos, essencial para o funcionamento regular de diversas atividades. A renovação do alvará sanitário, que ocorre anualmente, tem se tornado um processo demorado, gerando frustração e prejuízos para empreendedores locais.

Burocracia e atrasos na fiscalização

Segundo uma fonte que prefere não ser identificada, o problema reside principalmente na lentidão do processo de renovação. “O alvará sanitário é renovado anualmente, vencendo sempre em fevereiro. Contudo, o processo de renovação é demorado”, afirma.

Um caso real ilustra o problema recorrente: uma empresa abriu o processo de renovação no final de 2023, mas a fiscalização só ocorreu no final de janeiro de 2024, liberando um alvará válido apenas até fevereiro do mesmo ano. Dessa forma, a empresa precisou abrir outro processo para que os fiscais fossem no local novamente para garantir o alvará até 2025, gerando retrabalho para os fiscais e atrasos na liberação de outros alvarás.

Falta de fiscais e recursos

Ao verificar o andamento do processo, as empresas foram informadas que a demora se deve à escassez de fiscais e veículos suficientes para atender a demanda. Quando questionados sobre a situação, o órgão responsável informou que os processos estão nas mãos dos fiscais.

Impacto negativo nas empresas

Esse problema, que se arrasta desde o início de 2024, tem causado prejuízos às empresas. Muitas ficam impedidas de comprar mercadorias ou de se cadastrar em programas de benefícios, afetando diretamente seu pleno funcionamento.

O que diz a prefeitura

O órgão foi procurado para esclarecimentos, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno por parte da administração municipal.