“Entre Redes e Marés”: documentário sobre pesca artesanal em Meaípe estreia nesta sexta-feira (25) em Guarapari

Fotos: divulgação

Nesta sexta-feira (25), o documentário “Entre Redes e Marés – Uma tradição ameaçada na península de Meaípe” será lançado em uma exibição gratuita. O filme, produzido pela Entropia Mov, será apresentado na Praia do Urubu, em Meaípe, às 19h. A obra explora a tradição da pesca artesanal na região, destacando os desafios que essa cultura enfrenta em meio ao avanço da pesca industrial.

A pesca artesanal é uma prática ancestral dos povos tradicionais, unindo gerações e moldando a vida das famílias que dependem do mar. O documentário visa promover uma reflexão sobre a preservação desses costumes, ameaçados por fatores como a falta de apoio governamental e a diminuição dos recursos pesqueiros.

Por meio das narrativas de famílias antigas da península de Meaípe, o documentário não só revela os desafios enfrentados pelos pescadores, mas também celebra a herança cultural transmitida ao longo das gerações. “Além do trabalho de pesquisa, nós fomos até lá e convivemos com os pescadores, fizemos essa imersão com entrevistas que nortearam o trabalho”, conta o diretor do documentário, Allan Pinto.

“O documentário busca provocar uma reflexão sobre como o desaparecimento dessas práticas pode significar a perda de um patrimônio imaterial valioso para as futuras gerações. Convido todos a assistirem à estreia e refletirem conosco sobre o futuro dessas famílias e territórios ameaçados”, finaliza. A expectativa é que a obra simbolize um marco para debates sobre políticas públicas e ações de preservação da cultura pesqueira no Espírito Santo.

Produzido com recursos da Lei Paulo Gustavo, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec) de Guarapari, o documentário será exibido no coração da comunidade pesqueira. O público poderá desfrutar do filme ao ar livre, em frente ao mar, na Rua João Serafim dos Anjos, Praia do Urubu, próximo à Peixaria do Helinho.

Serviço:

Entre Redes e Marés

Data: 25/10 (sexta-feira)

Horário: a partir das 19h

Local: R. João Serafim dos Anjos, Praia do Urubu – Meaípe, Guarapari – ES, 29208-003. Ao lado da Peixaria do Helinho.

Entrada gratuita