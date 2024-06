Escola de Guarapari promove primeiro Show de Física e Astronomia

Foto: divulgação

O Clube de Física e Astronomia (CFA) da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Zuleima Fortes Faria, localizada em Guarapari, promoveu, na terça-feira (18), o 1º Show de Física e Astronomia da escola. A ação buscou promover interação entre os estudantes, possibilitando que o conhecimento seja transmitido de uns para os outros.

O CFA é um projeto voltado para problematizar, buscar soluções e divulgar trabalhos científicos, com o auxílio de investigação com o método científico, elaboração de experimentos cuidadosos e divulgação para a comunidade local. O processo se baseia em compartilhamento de conhecimentos, problematização, debate e elaboração de tomadas de decisão. O Clube tem o propósito de elevar o conhecimento prático científico, como também de estimular o apreço e a curiosidade dos estudantes.

“O evento foi extraordinário, foi muito gratificante. Eu estava de fato muito empolgado para apresentar todo esse tempo de estudo e aprendizado para os alunos e foi uma experiência singular. Aprendi bastante com os alunos super participativos e foi muito empolgante ver jovens interessados em aprender. Foi uma experiência simplesmente maravilhosa”, disse Daniel Evangelista de Moraes Terra, aluno do 1° ano do Ensino Médio.

Contando com 10 coordenadores de projetos e apresentações e 40 membros frequentes, os encontros ocorrem semanalmente com apresentação de temas específicos de forma teórica e experimental. Como objetivo central, está a elaboração de um kit de dispositivos experimentais que abordam todo conteúdo da física clássica, introdução à física moderna e a astronomia. Este kit foi utilizado pela primeira vez, durante a apresentação dos coordenadores do Clube na escola, no 1º Show de Física e Astronomia do CFA.

“O projeto vem fornecendo grande incentivo ao estudo, pesquisa e desenvolvimento de habilidades relacionadas com a Física e a Astronomia. Com o ‘Show de Física e Astronomia do CFA’ conseguimos não apenas ensinar conceitos científicos importantes, mas também inspirar a próxima geração de cientistas, engenheiros e exploradores. Estou ansioso para continuar promovendo eventos como este, que despertam a curiosidade e a paixão pela Ciência, contribuindo significativamente para a formação integral de nossos alunos”, afirmou Aloisio de Sousa Oliveira, professor de Física e coordenador geral do CFA.

*Com informações da Secretaria de Educação do Espírito Santo.