Escritora de Guarapari leva seu livro infantil para as telas com primeiro curta-metragem

A escritora Queila Gama, conhecida como Tia Queila, lançou neste mês o primeiro curta-metragem inspirado em suas obras infantis. Criada em 2022, a coleção Turminha do Tinoco possui três livros, que contam a história de um menino herói com valores cristãos que enfrenta os vilões Robô da Preguiça e Grande Mentiroso. Segundo a autora, as obras foram inspiradas e contaram com a colaboração do filho, Davi Lucas.

“Quando eu comecei os livros, eu tinha vontade de fazer animação. Porque na época do lançamento na pandemia, as crianças ficavam muito presas às telas, consumido vários tipos de conteúdo. Então, eu pedi a Deus que me desse algo que fizesse a diferença na vida das crianças e veio a história do Tinoco”, explicou Tia Queila.

O curta-metragem teve um lançamento no último dia 04, no Cine Ritz Guarapari, e contou com a presença de amigos e familiares da escritora. Fruto de recursos do Governo Federal, através da Lei Paulo Gustavo via Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), o filme conta história de um dos livros da coleção, “Sai Preguiça”, e tem duração de 15 minutos.

Queila com o filho, Davi Lucas, e o marido

“É um dos livros que as crianças mais se identificam. Fala sobre as crianças terem preguiça, é uma história cristão, e as crianças gostam por causa do super-herói, por isso escolhi para se tornar um curta-metragem”, revelou.

Além de escrever a história, Queila dá voz a duas personagens: a mãe de Tinoco e a outra protagonista, Mila. Uma outra curiosidade é a trilha sonora. Queila conta que um dia acordou com a melodia na cabeça e resolveu gravar uma canção, que foi adicionada ao filme. “Eu guardei essa composição por algum tempo, porque a animação era algo distante da realidade”, contou.

Assista ao filme completo: