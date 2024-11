Espírito Santo encerra outubro com menor número de homicídios em 28 anos

Foto: reprodução/Sesp

O Espírito Santo terminou outubro com o menor número de homicídios da série histórica, desde 1996, para o mês. Ao todo, nos últimos 30 dias, foram registradas 72 mortes violentas, o que representa 18 assassinatos a menos do que o mesmo período em 2023. Em relação ao ano todo de 2024, a redução no índice de homicídios já alcança a marca de 12,3%. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

Todas as regiões apresentam queda nas estatísticas de crimes letais, sendo os maiores destaques para as áreas Metropolitana e Norte, com diminuição, somada, de 86 assassinatos em 2024. Sul, Noroeste e região Serrana também apresentam redução.

O governador Renato Casagrande comentou os resultados: “Estivemos ontem [dia 31 de outubro] em Brasília discutindo com o presidente Lula e os demais governadores o texto da PEC da Segurança Pública. Na ocasião, mostramos a experiência do Espírito Santo no combate ao crime que tirou este Estado do patamar de 2.000 homicídios por ano para menos de mil. Vamos continuar com esse trabalho consistente, por meio do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, para que possamos terminar o ano pela primeira vez na história com menos de 900 homicídios.”

“Superamos, neste mês, desafios importantes sobretudo nas regiões Norte e Metropolitana. A ação coordenada entre as diferentes esferas de segurança pública é fundamental para alcançarmos bons resultados como este. Além disso, o governador Renato Casagrande tem realizado investimentos de peso em equipamentos para suporte às atividades das polícias e na recomposição da tropa, que ganhou mil novos soldados esta semana”, destacou o secretário de Estado de Economia e Planejamento e coordenador do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, Álvaro Duboc.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, destacou o empenho das forças policiais em dar mais segurança à população, além dos investimentos, principalmente em inteligência e tecnologia, feitos pelo Governo do Estado, para manter as estatísticas em queda.

“O mês de outubro demonstra a continuidade das ações da Segurança Pública no Espírito Santo. Mais uma vez conseguimos reduzir a quantidade de assassinatos em relação ao mesmo período do ano anterior. Agora, temos quase 100 mortes a menos que 2023 e caminhamos para o melhor resultado da série histórica, desde 1996, e buscaremos a marca de menos de 900 assassinatos no Estado. Agradecer a todos os policiais que se dedicam diariamente para proteger nossa população”, disse Damasceno.

*Com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.