Espírito Santo inicia Campanha de Multivacinação nesta segunda-feira (04)

A partir desta segunda-feira (04), o Espírito Santo dá início a Campanha de Multivacinação, que vai até o dia 23 de novembro, quando se realiza o dia D de mobilização. A campanha foi aprovada pela Secretaria da Saúde (Sesa), em conjunto com os 78 municípios capixabas, por meio da Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) Nº189.

A multivacinação tem como objetivo promover a atualização da caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade que estejam com doses em atraso.

O Ministério da Saúde já encaminhou ao Espírito Santo mais de 570 mil doses de 16 imunizantes que serão disponibilizados nas mais de 700 salas de vacinação do Estado.

Além disso, durante o período, os municípios vão intensificar a aplicação da dose de reforço contra a Poliomielite com a versão inativada (VIP), a “injetável”, que passa a ser utilizada como dose única de reforço no Estado, a partir do dia 04 de novembro.

A Campanha de Multivacinação é uma estratégia que, além de atualizar os esquemas em atraso, também auxilia na ampliação das coberturas vacinais com o aumento da proteção das crianças e adolescentes. Segundo dados do sistema de informação Vacina e Confia, até agosto deste ano, o Estado alcançou e superou a meta parcial de cobertura de três das dez vacinas prioritárias da rotina de crianças menores de dois anos de idade do Plano Estadual de Saúde. São elas: BCG com cobertura de 93,16% (meta de 90%); Tríplice Viral com cobertura de 95,46% (meta de 95%) e; Rotavírus com cobertura de 90,06% (meta de 90%).

*Com informações da Secretaria Estadual de Saúde.