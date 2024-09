Espírito Santo tem queda nos homicídios e aumento da violência contra grupos vulneráveis

Foto: divulgação/Sesp

O Anuário Estadual da Segurança Pública de 2024, publicado na última terça-feira (24), traz um panorama abrangente sobre a segurança pública no Espírito Santo. Os dados mostram redução de mortes violentas no Espírito Santo, mas indicam crescimento da violência contra idosos e LGBTQIA+. Produzido em parceria entre a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) e o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), o documento compila dados consolidados de 2023.

A nova edição, dividida em 10 capítulos, oferece informações detalhadas sobre crimes contra a vida, patrimônio, violência contra grupos vulneráveis, e atendimentos dos bombeiros, entre outros tópicos. O anuário ainda introduz duas novidades: capítulos sobre Boas Práticas e Inovações na Segurança Pública, além de novos indicadores que cobrem, por exemplo, violência de gênero e crimes contra a população LGBTQIA+.

De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, o anuário reflete a transparência no trabalho realizado pelas forças de segurança. “A publicação deste Anuário reflete não só o trabalho realizado pelas forças de segurança, como traz a oportunidade da comunidade como um todo nos auxiliar no avanço das políticas de segurança pública. Este é um trabalho que demonstra a transparência nos dados e estatísticas da Segurança Pública do Espírito Santo”, afirmou.

2023 em números

Redução das mortes violentas: O número de vítimas caiu de 1.062 em 2022 para 1.029 em 2023, uma redução de 33 casos. Dentro desse grupo, os homicídios dolosos diminuíram de 1.008 para 976, ou seja, 32 casos a menos. Destaca-se também a queda de 8,3% nos homicídios de mulheres, o melhor resultado da série histórica.

Letalidade policial: Em 2023, o estado registrou 489 confrontos entre suspeitos e a polícia, resultando em 59 mortes. Além disso, ocorreram 5 homicídios dolosos praticados por agentes do Estado, 4 mortes em legítima defesa e 6 em situações de reação a assaltos. Dois agentes de segurança morreram em 2023, um do Exército Brasileiro e um policial militar da reserva.

Apreensões de armas de fogo: Em todo o Espírito Santo, foram apreendidas 4.008 armas em 2023, sendo a maioria pistolas. O número de apreensões cresceu em relação a 2022, quando foram recolhidas 3.950 armas.

Crimes contra o patrimônio: Roubos e furtos apresentaram queda em 2023. Os casos de roubo a comércio caíram 28,5%, e os roubos a pessoas reduziram 15,7%, quando comparados a 2022.

Violência contra grupos vulneráveis: A violência contra idosos aumentou 14,1%, e a violência doméstica cresceu 8%. Já os crimes contra a dignidade sexual tiveram uma leve redução de 1,3%.

Violência contra a comunidade LGBTQIA+: Os números relacionados à violência contra a população LGBTQIA+ chamam atenção no Anuário de 2024. O Espírito Santo registrou um aumento de 322,12% nos casos de violência contra essa comunidade nos últimos cinco anos. Em 2018, foram contabilizados 1.442 casos, crescendo para 6.087 em 2023. Já os casos de LGBTIfobia, que englobam crimes de discriminação, saltaram 766,6%, passando de três ocorrências em 2018 para 26 no ano passado.

O anuário completo pode ser encontrado clicando aqui.