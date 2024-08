Espírito Santo terá oito atletas nas Paralimpíadas de Paris; conheça os representantes capixabas

Foto: Getty Images

Diversos representantes do Espírito Santo, entre capixabas de nascimento ou que adotaram o Estado como casa, estarão na Paralimpíada de Paris 2024, evento que terá a cerimônia de abertura nesta quarta-feira (28).

Bruno Kiefer, Daniel Mendes, Lorraine Gomes, Luiza Fiorese, Marcos Vinícius de Oliveira, Mariana Gesteira, Patrícia Pereira e Thiago Costa são os nomes que vão disputar medalhas nesta edição dos Jogos, nas seguintes modalidades: atletismo, natação, tiro esportivo e vôlei sentado. Além deles, também foram convocados o técnico Leonardo Miglinas, o atleta-guia Fernando Martins e o apoio do tiro esportivo Mario Pinheiro Junior.

Foto: divulgação/Sesport

Entre os paratletas selecionados, Bruno Kiefer, Lorraine Gomes, Luiza Fiorese, Marcos Vinícius de Oliveira e Patrícia Pereira são beneficiados pelo Bolsa Atleta, já Mariana Gesteira é contemplada pelo Voe Atleta. Ambos os programas são desenvolvidos pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Conheça um pouco da história deles:

ATLETISMO

Daniel Mendes – Natural de Nova Venécia, mas morando atualmente no Estado de São Paulo, aos 45 anos Daniel Mendes vai para sua quarta edição dos Jogos Paralímpicos. Com três medalhas no currículo (prata em Londres, 2012, e ouro e bronze, no Rio, em 2016), ele é um dos homenageados na Calçada da Fama da Sesport.

Lorraine Gomes – Nascida em Vitória, Lorraine Gomes vai participar de sua primeira edição dos Jogos Paralímpicos. Entre seus principais feitos na modalidade, estão as medalhas de bronze nas provas de 100 e 200 metros no Parapan-Americano de Santiago 2023. Ela compete ao lado do atleta-guia Fernando Martins, que também estará em Paris para acompanhá-la. Contemplada pelo Bolsa Atleta, Lorraine Gomes realiza parte de seus treinos físicos na Academia de Alto Rendimento José de Anchieta Fontana, na Sesport.

Marcos Vinícius de Oliveira – Marcos Vinícius é natural de Jaguaré e, assim como Lorraine, vai disputar sua primeira Paralimpíada. Iniciou a carreira no atletismo em 2016 e atualmente é bicampeão brasileiro nos 200m e 400m, além de medalhista de prata nos 100m e 400m nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023. Também é contemplado pelo Bolsa Atleta e realiza parte de seus treinos na Academia de Alto Rendimento da Sesport.

NATAÇÃO

Mariana Gesteira – Natural de Itaboraí, no Estado do Rio de Janeiro, Mariana Gesteira se mudou para o Espírito Santo em 2020 e atualmente treina no Clube Álvares Cabral. A nadadora vai para a sua segunda edição dos Jogos Paralímpicos e, em 2021, conquistou a medalha de bronze nos 100m livre na Paralimpíada de Tóquio, na Classe S9. A nadadora estará acompanhada pelo técnico Leonardo Miglinas. Mariana Gesteira é contemplada pelo programa Voe Atleta e realiza parte de seus treinos na Academia de Alto Rendimento da Sesport. O treinador da nadadora, Leonardo Miglinas, também estará em Paris como técnico da seleção brasileira e vai participar de sua terceira Paralimpíada (antes, esteve no Rio e em Tóquio).

Patrícia Pereira – Criada em Cariacica, Patrícia Pereira é nadadora da classe S4 e, aos 46 anos, vai disputar sua terceira Paralimpíada. Ela já foi medalhista de prata no revezamento 4x50m livre misto no Rio 2016 e medalhista bronze no revezamento 4x50m livre misto em Tóquio 2020. Assim como Daniel Mendes, por seus feitos em prol do esporte capixaba, recebeu uma estrela na Calçada da Fama da Sesport. Patrícia Pereira é contemplada pelo Bolsa Atleta.

TIRO ESPORTIVO

Bruno Kiefer – Natural de Vitória, o atirador vai para a disputa da classe SH2, em sua primeira Paralimpíada. Aos 38 anos, sua carreira é marcada por uma série de conquistas: medalha de bronze no R4 Carabina de Ar – 10 m – posição em pé no Mundial de Lima 2023; bronze na carabina de ar 10m e 50m misto no Parapan-Americanos Lima 2019; ouro na carabina de ar deitado e prata na em pé no Sul-Americano 2017, no Rio de Janeiro. É contemplado pelo Bolsa Atleta. Também do Álvares Cabral, o cachoeirense Mario Pinheiro Junior estará em Paris como apoio do tiro esportivo, ao lado de Bruno Kiefer.

VÔLEI SENTADO

Luiza Fiorese – Nascida em Venda Nova do Imigrante, Luiza vai participar de sua segunda Paralimpíada. Em Tóquio, em 2021, faturou a medalha de bronze com a seleção brasileira. Quando adolescente, chegou a disputar os Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES), mas praticava handebol, até que, aos 15 anos de idade, recebeu o diagnóstico de um osteossarcoma (tipo de câncer ósseo). Atualmente, a jogadora é destaque no vôlei sentado e conquistou ainda a medalha de ouro no Mundial da Bósnia, em 2022. É mais uma contemplada pelo Bolsa Atleta.

Thiago Costa – Natural de Vila Velha, Thiago Costa tem 24 anos e mora no Estado de São Paulo desde os 10 anos. Um dos integrantes da seleção brasileira masculina de vôlei sentado, irá para sua primeira Paralimpíada. Atualmente, Thiago é tetracampeão brasileiro e é considerado o melhor jogador do Brasil na modalidade, após conquistar o título MPV (jogador mais valioso) na última edição do Campeonato Brasileiro.