Esquina da Cultura começa hoje (19) com shows de Thiago Martins e Leo Maia em Guarapari

A 6ª edição do Esquina da Cultura tem início nesta sexta-feira (19) na Av. Joaquim da Silva Lima, no Centro de Guarapari. O evento, que acontece durante dois finais de semana, promete animar o público com shows, atrações culturais e gastronomia.

Durante a primeira noite, as festividades terão shows de Thiago Martins, T3 Band, Léo Maia, Edy do Sax e Finest Hour. As apresentações começam a partir das 19h. Já no sábado (20), a programação continua com shows de Thiago Arancam, Zé Geraldo, Mirano Shuler, Mariana Coelho e Du Jorge.

O evento contará com três palcos, sendo eles: Palco Praia da Areia Preta, localizado próximo ao Radium Hotel; o Palco Praia das Castanheiras, próximo ao Banco Banestes, e o Palco Praia dos Namorados, montado próximo à praça do Bradesco.

Atrações culturais

Antes dos shows, a partir das 18h, acontece a abertura do Esquina com diversas atrações culturais, como: cortejo animado da Dixieland Jazz Band do Maestro Mauro, bonecos temáticos, coral de crianças, e espaço de artes com pintores produzindo seus trabalhos ao vivo.

Para quem deseja opções culinárias, a avenida estará com várias ilhas gastronômicas, food trucks com comidas variadas, ilhas de cervejas artesanais e espaço wine com carta de vinhos.

Programação

Confira a programação de shows neste fim de semana nos palcos do Esquina

da Cultura.

Sexta-feira (19)

Palco Areia Preta:

– Thiago Martins

– T3 Band

Palco Praia dos Namorados:

– Léo Maia

– Edy do Sax

Palco Castanheiras:

– Finest Hour

Sábado (20)

Palco Castanheiras:

– Thiago Arancam



Palco Praia dos Namorados:

– Zé Geraldo

– Mirano Shuler



Palco Areia Preta:

– Mariana Coelho

– Du Jorge



Serviço:

Esquina da Cultura

Local: Av. Joaquim da Silva Lima, Centro de Guarapari

Data: 19 e 20 de julho (continua no próximo final de semana)

Horário: Abertura das atrações culturais às 18h, shows a partir das 19h

Entrada gratuita