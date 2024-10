‘Estamos preparados para lançar novos projetos’: presidente da Cesan comemora crescimento histórico em 2024

Munir Abud, presidente da Cesan. Fotos: divulgação/Cesan.

A Cesan (Companhia Espírito-santense de Saneamento) registrou um aumento de 43% no lucro líquido até setembro de 2024, totalizando R$ 191 milhões. O resultado ultrapassou o lucro total de R$ 173 milhões alcançado no ano anterior, segundo informações divulgadas pela empresa. Esse crescimento é atribuído às iniciativas estratégicas implementadas ao longo do período.

De acordo com o presidente da companhia, Munir Abud, a revisão da estratégia de gestão em 2023 e a aceleração dos investimentos em modernização e eficiência operacional foram fatores que impulsionaram o desempenho. “Os resultados superaram nossas expectativas, posicionando a Cesan entre as líderes do setor”, afirmou.

Outro ponto destacado pela empresa foi o controle rigoroso de despesas, que inclui políticas de gestão financeira e programas voltados à eficiência junto a fornecedores. Esse ajuste permitiu que a empresa melhorasse a eficiência operacional sem comprometer a qualidade dos serviços prestados.

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Mulembá, localizada no bairro Joana D’arc, em Vitória

Além disso, o EBITDA da companhia, que indica o lucro antes de juros e impostos, aumentou de 26% em 2023 para 31% em 2024, representando cerca de R$ 70 milhões.

A Cesan reforçou seu compromisso com a promoção do saneamento de qualidade no Espírito Santo, destacando seu foco em eficiência e desenvolvimento sustentável. A empresa projeta o lançamento de novos projetos no estado, visando fortalecer sua posição no mercado e ampliar os investimentos futuros.

“Estamos preparados para lançar novos projetos no Espírito Santo, consolidando nossa posição como referência em saneamento e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do estado”, concluiu Munir Abud.