Esteticista de Guarapari cria projeto para melhorar autoestima de mulheres após tratamento contra câncer de mama

O projeto Borboletas de Outubro, idealizado pela esteticista Eveline Venturin, oferece gratuitamente o procedimento de reconstrução de aréola para pacientes que fizeram a retirada da mama. A iniciativa, realizada em Guarapari, tem como foco devolver a autoestima e o amor-próprio após a luta contra o câncer de mama.

Eveline conta que sua motivação veio de experiências pessoais: “Acompanhei meus pais no tratamento contra o câncer, e vi e vivi muito de perto essa realidade difícil de quem está nessa luta pela vida. Foi aí que percebi que poderia ajudar muitas mulheres e homens, com a minha arte, dentro da minha profissão, cuidando e devolvendo a autoestima e amor-próprio.”

A técnica utilizada no projeto é a Micropigmentação Paramédica, e consiste em redesenhar a aréola perdida. “Após a liberação do médico responsável, faço toda a medição comparando à aréola natural. Caso não tenha as duas aréolas, redesenho, harmonizando com tamanho do seio e cor da pele”, detalha.

Adriana Almeida, diagnosticada com câncer de mama em 2018, passou por uma mastectomia para a retirada da mama esquerda, o que abalou sua autoestima, mesmo após a colocação de uma prótese. Ao saber do projeto Borboletas de Outubro por uma colega de trabalho, Adriana procurou mais sobre a iniciativa.

“Entrei em contato para conhecer o projeto e ela logo marcou um horário para o atendimento. Ela teve o maior respeito pela minha história e me senti muito acolhida no consultório”, contou. Segundo ela, o procedimento foi indolor, com resultados muito satisfatórios. “Ela resgatou minha autoestima. Hoje, me olho no espelho e me sinto mais completa e bonita”, revelou.

A esteticista conta que muitas mulheres relatam se sentir como se estivessem em um casulo após o tratamento contra o câncer de mama, lutando para retomar suas vidas com normalidade. “Por isso, batizei o projeto de Borboletas de Outubro. Quero dar uma ajuda para esse casulo ser rompido e elas poderem voar como borboletas, libertas da dor que viveram”, explicou.

O projeto passará a atender durante todo o ano, com uma cota mensal gratuita. “Tive muita procura, principalmente de mulheres com renda baixa. A maioria delas ainda estão em tratamento ou processo de cicatrização, e não daria tempo de atender dentro do mês de outubro. Por isso, decidi manter o projeto por todos os meses, e será liberada uma cota mensal de atendimento voluntário para que todas que precisam tenham acesso ao procedimento”, afirmou Venturin.

Para saber mais sobre o projeto e como participar, entre em contato pelo WhatsApp (27) 98114-1088, ou pelo Instagram @evelineventurin.