Estrada de Jaboticaba, em Guarapari, receberá obras de drenagem e pavimentação

Foto: divulgação

O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, assinou na última quinta-feira (27) a ordem de serviço para drenagem e calçamento de 2,8 km do trecho da estrada de Jaboticaba, no interior do município. A solenidade foi realizada no pátio da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira da comunidade.

Durante o discurso, ele ressaltou os recentes investimentos na região, entre eles, as obras em Buenos Aires.

“A obra contribuirá para o desenvolvimento de Jaboticaba, Andana, Lage das Pedras e o interior de Guarapari, que estão recebendo muitos investimentos. Em Buenos Aires, estamos construindo a Avenida dos Apaixonados, algo que costumo dizer que será uma Gramado. Mas não é só Buenos Aires, várias estradas já foram asfaltadas em Guarapari, e estamos chegando em Todos os Santos”, afirmou.

A assinatura para o início das obras foi comemorada pela comunidade local. “Todos nós que aqui moramos há tanto tempo, estamos satisfeitos que agora o nosso sonho de ver essa estrada pavimentada, será realizado. Agradecemos muitíssimo por sua iniciativa, prefeito”, disse.

Para Izabel Camata, representante da Comunidade Católica, as melhorias na estrada são também uma forma de honrar os moradores mais antigos. “Eu acredito que a melhor maneira de honrar aqueles que fizeram essa estrada na enxada, que já se foram e aqueles aqui continuam e lutando por melhorias, esperamos que a prefeitura faça uma obra de qualidade.”

Hospital Cidade Saúde

No evento, Edson Magalhães ainda garantiu que o Hospital Cidade Saúde, antiga demanda da população da cidade, está pronto e, em breve, será aberto ao público. “Nosso Hospital está pronto. É uma obra que foi construída com recursos próprios do município, a maior parte do investimento. A entrega? Logo vocês poderão participar deste momento que vai surpreender a todos”, prometeu.

*Com informações da Prefeitura de Guarapari.