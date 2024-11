Estudante de Anchieta conquista medalha em competição nacional de português

Foto: divulgação/PMA

A estudante Isabella Carvalho Thompson de Mendonça, aluna da escola Manoel de Paula Serrão, em Iriri, conquistou a medalha de bronze na Olimpíada de Português (OP). Aos 15 anos, estudante do 9º ano, Isabella destacou-se em uma competição de nível nacional, que está em sua segunda edição.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, esta foi a primeira vez que a escola participou da disputa. Apenas alunos do 9º ano participaram, com coordenação da professora Marta Freire Moreira, apoio da diretora Raquel Oza e da pedagoga Alexandra Cardoso. A entrega da medalha aconteceu no dia 14 de novembro, marcando um momento de celebração.

A olimpíada incluiu provas que desafiaram os estudantes em linguística, literatura e interpretação, com questões que exigiam raciocínio lógico. Três alunos da escola avançaram para a segunda fase, mas Isabella foi a única a alcançar a pontuação necessária para garantir a medalha de bronze.

“É muito bom ver o nome das nossas escolas no ranking nacional de melhores notas”, destacou a secretária municipal de Educação, Maria Daniela Sartório, sobre a conquista da estudante e o desempenho da instituição.

Sobre a Olimpíada de Português

A Olimpíada de Português é uma disputa nacional para alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, de escolas públicas e privadas. A OP foi idealizada por um grupo de professores e estudiosos, visando fomentar o bom uso da Língua Portuguesa entre os alunos do ensino básico. Suas provas e materiais propõem a reflexão sobre o idioma por meio de problemas, jogos e desafios idiomáticos, bem como por meio de textos clássicos de excelência e de provérbios da sabedoria popular.

*Com informações da Prefeitura de Anchieta.