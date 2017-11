Evento com diversidade esportiva promete agitar Anchieta

A adrenalina estará em destaque em Anchieta no período de 10 a 12 de novembro. É que a cidade irá sediar o Anchieta Bike Running Fest, que contará com passeio ciclístico noturno, corrida a pé, cross country urbano e trilha de bike até o Monte Urubu, no interior do município.

Os interessados em participar das modalidades, que serão realizadas nas categorias feminino e masculino, devem realizar inscrição na página da organizadora do evento (https://www.facebook.com/nativosmultiesportes). Haverá premiação em dinheiro para as melhores equipes.

A trilha até o Monte Urubu, que tem cerca de 300 metros de altitude, será de 38 km, passando por belas paisagens da região. Serão premiados durante o trajeto os três homens e as três mulheres que completarem o percurso em menos tempo.

Todo o evento será realizado no “Espaço bike” que será montado no centro da cidade, na avenida principal, atrás do Banestes. Segundo os organizadores, o local será animado com DJs e terá praça de alimentação, estandes com lojas de bike, comercializando bicicletas, peças e acessórios.

Programação:

Sexta, 10/11

18h – Passeio Ciclístico Noturno, organizado pelo grupo Lifestyle – percurso leve a moderado.

Sábado 11/11

18h – Running (Corrida a pé). Premiação em dinheiro para as 3 melhores equipes.

20h – Cross Country (XCO) Urbano noturno (Corrida de bike em percurso urbano). R$ 5.000,00 em premiação, distribuídos entre os três primeiros colocados de cada categoria. Serão 06 categorias com premiação em dinheiro e duas (iniciante masculino e feminino) com troféus e medalhas .

Domingo, 12/11

8h – Pedal Off Road pelas trilhas do Monte Urubu. Percurso leve ou bruto (Para atender a vários níveis de praticantes), com aproximadamente 38 km pelas belíssimas paisagens da região. Nesse dia também haverá o “Desafio Strava”, que premiará os três homens e as três mulheres que fizerem o percurso em menor tempo.

Informações: www.facebook.com/nativosmultiesportes