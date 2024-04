Senac e Governo do Estado oferecem cursos de qualificação profissional em Alfredo Chaves

Arte: divulgação/Prefeitura de Alfredo Chaves

O Senac-ES, em parceria com o Governo do Estado, está com inscrições abertas para três cursos de qualificação profissional em Alfredo Chaves. A iniciativa ocorre por meio do programa QualificarES. Desta vez, as oportunidades são para os cursos de manutenção de smartphones; design para publicações digitais; e informática para jovens. Os interessados podem se inscrever até o dia 06 de maio.

Para se inscrever basta acessar o site da Secti: neste link; caso já possua um cadastro na plataforma da secretaria acesse aqui para realizar a inscrição. O Cras do município também está recebendo os cadastros, através do número (27) 3269-2744 e WhatsApp (27) 99905-0271 / (27) 99636-5474.

As aulas serão realizadas em uma Unidade Móvel estacionada em frente ao ginásio Municipal de Esportes exclusivamente para oferecer cursos com a qualidade e conforto aos estudantes.

Serviço

Cursos de Qualificação Profissional

Manutenção de smartphones – Manhã (08h às 12h)

Design de Publicações Digitais – Tarde (13h às17h)

Informática para Jovens – Noite (18h às 22h)

Inscrições: site da Secti ou Cras de Alfredo Chaves

*Com informações da Prefeitura de Alfredo Chaves.