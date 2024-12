Extrabom amplia horários de atendimento em Guarapari para atender a alta demanda do verão

Foto: Arquivo Folha

Com a chegada do verão e o aumento expressivo de turistas em Guarapari e Anchieta, a rede de supermercados Extrabom anunciou a ampliação dos horários de atendimento de suas lojas na região a partir da próxima quarta-feira (18) . Segundo a empresa, a medida visa atender melhor tanto os moradores quanto os visitantes durante a alta temporada, garantindo maior comodidade para as compras.

Horários especiais de funcionamento

Entre os dias 18 de dezembro de 2024 e 2 de fevereiro de 2025, as lojas funcionarão com os seguintes horários:

Extracenter Guarapari:

Segunda a quinta-feira: das 07h às 22h

Sexta-feira e sábado: das 07h às 23h

Domingo: das 08h às 20h

Atacado Vem:

Segunda a sábado: das 07h às 22h

Domingo: das 08h às 18h

Muquiçaba e Igreja Matriz:

Segunda a quinta-feira: das 07h às 22h

Sexta-feira e sábado: das 07h às 23h

Domingo: das 07h às 18h

Praia do Morro:

Segunda a sábado: das 06h30 às 23h

Domingo: das 06h30 às 22h

Centro:

Segunda a sábado: das 06h30 às 22h

Domingo: das 06h30 às 20h

Areia Preta:

Segunda a quinta-feira: das 06h30 às 22h

Sexta-feira e sábado: das 06h30 às 23h

Domingo: das 06h30 às 22h

Anchieta:

Segunda a sábado: das 07h às 21h

Domingo: das 08h às 15h

No dia 22 de dezembro (domingo), todas as lojas da rede funcionarão até às 18h, com exceção das unidades localizadas em Guarapari, que seguirão os horários especiais de verão.

*Com informações da Assessoria de Comunicação.