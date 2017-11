Faculdade de Guarapari convida profissionais da comunicação para palestras

por Aline Couto

Do dia 07 ao dia 10 de novembro acontece a Semana de Comunicação com o tema “Das Velhas às Novas Mídias”. Organizado pelas turmas do sexto e sétimo períodos de Publicidade, o evento inicia sempre às 19h e encerra às 21h30, a entrada é aberta e gratuita. Cada dia garante certificado de 3h aos participantes.

Para o primeiro dia (07) tem a fala de abertura com o diretor da instituição às 19h, sendo seguida pela mesa que contará com o publicitário e gestor de marketing e comunicação do Salesiano, Bruno Lyra. Além dele, também fará parte da mesa um representante de uma agência de publicidade de Cachoeiro de Itapemirim e o professor da Ufes Ricardo Conde, que é empresário do ramo de mídias na cidade. Nesse dia, o objetivo é dialogar sobre as demandas aos profissionais de marketing e comunicação no mercado volúvel.

Na quarta (08) ‘Marketing Eleitoral’ será o tema da noite. A professora da Ufes com experiência em marketing político, Janaína Leite vai ministrar a palestra. Outra presença importante é a do ex-aluno do curso Sidnei Trancoso, que além de comandar uma agência de publicidade na cidade, também acumula experiência no marketing eleitoral para pequenos candidatos no interior. A ideia é discutir como as mudanças nas regras eleitorais mudam a feição do marketing político e o que isso implica em ação dos profissionais que querem tomar essa direção em sua carreira.

No dia 09 o tema da noite será “Youtubers e bloggers”. Nesta mesa participarão Camila Carmona, que é estudante de pedagogia, egressa do curso de Educação Física e tem canal de sucesso no Youtube. A jornalista Rosimara Marinho e uma blogueira de moda também irão compor a mesa. A conversa tem por objetivo dialogar que, no campo da comunicação, somos todos players, ou seja, todo mundo é um comunicador em potencial e pode produzir um canal no youtube ou nas redes sociais que contam com muitos seguidores.

Para fechar com chave de ouro a Semana de Comunicação, acontece o Show de Talentos, que contará com concorrentes de toda a faculdade. Na sexta-feira dia 10, os artistas do curso de Comunicação e também convidados de outros cursos vão animar a noite e concorrer a brindes. A ideia é encerrar a semana com festa e confraternização na quadra de esportes. Para mais informações acesse a página: Facebook/ensaiodeideias.