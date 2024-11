Família cria rifa para jovem atleta de Guarapari participar de jogos em Minas Gerais

Fotos: acervo pessoal

O jovem Isaac Alves Militino, de apenas 12 anos, está prestes a viver um grande momento em sua jornada no futebol. Morador de Guarapari, ele foi convocado para integrar a seleção Bom Time sub-13, com atletas do Espírito Santo. O jogador participará de dois amistosos em Belo Horizonte no dia 2 de dezembro, onde terá a chance de ser avaliado por grandes clubes mineiros. Para cobrir os custos da viagem, a família de Isaac está organizando uma rifa solidária.

Isaac começou a trilhar seu caminho nos esportes desde cedo, como conta seu pai, André Alex Militino: “Ele começou no esporte com 4 anos, jogando futsal. Depois, com 8, começou a jogar no campo também.” Hoje, ele treina em Guarapari, na escola Craque para o Futuro, por onde foi selecionado pelo Campeonato Capixabinha sub-13. O jogador também é federado pelo Caxias Esporte Clube e pelo CEF Caratoira.

Segundo André, a convocação de Isaac é um passo importante na trajetória do filho. “O Campeonato Capixabinha seleciona atletas para formar a Seleção Bom Time, e esses atletas têm a oportunidade de jogar dois amistosos em Minas. Uma partida será contra o Atlético Mineiro, e o outro time ainda não foi confirmado, mas está entre Cruzeiro e América-MG”, contou.

A viagem a Belo Horizonte trará uma oportunidade única, como relata o pai de Isaac: “São jogos avaliativos, onde os olheiros dos clubes que enfrentará estarão observando. Muitos jogadores são chamados para testes.”

Para arrecadar os recursos necessários e custear a viagem de Isaac e do pai, a família lançou uma rifa solidária, no valor de R$ 15 por número. Serão sorteados três números e os prêmios são: um vale-compras no valor de R$ 300 na loja Brasil Variedades; uma fritadeira sem óleo Air Fryer Mondial; um liquidificador Agratto 1,5l.

PIX para comprar a rifa: CPF 08976292723 – André Alex Militino

Mais informações: (27) 99906-1601