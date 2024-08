Família cria vaquinha para pagar tratamento de criança em Guarapari

Foto: arquivo pessoal

Uma família de Meaípe, em Guarapari, criou uma campanha on-line para arrecadar recursos a fim de custear o tratamento de Pietra Rosa, de cinco anos. A criança ficou internada recentemente para tratar e diagnosticar as causas de crises de epilepsia que vem enfrentando nos últimos meses.

A família de Pietra tem recorrido a vaquinhas virtuais e ajuda de diversas pessoas para tratar problemas de saúde da filha, que aos dois anos teve um câncer detectado no olho direito, precisando fazer a retirada do órgão.

Desde então, a rotina inclui muitas viagens para São Paulo, onde foi feito o tratamento e ainda é necessário acompanhamento periódico, gerando um alto custo com passagens, hospedagens, medicamentos, próteses oculares e demais despesas.

No entanto, um novo problema piorou a saúde de Pietra, que passou a sofrer com repetidas crises de epilepsia nos últimos meses, e precisou ser internada quatro vezes até o momento. A causa das convulsões ainda não foi encontrada, relata o pai, Jeferson Anacleto.

“Achamos que teria ligação com a cirurgia do câncer e estávamos morrendo de medo. Mas ela fez uma bateria de exames e as crises não estão conectadas à operação. Ainda estamos investigando”, afirmou Jeferson.

A última internação de Pietra foi no mês passado, quando chegou a entrar em coma e precisou ser entubada na UTI, ficando mais de 20 dias no hospital e voltando para casa ontem (13). “Ela está em casa agora, bem fraquinha, se recuperando devagar”, conta o pai.

Segundo ele, Pietra já faz uso de cinco medicamentos, que dão quase o valor de um salário-mínimo por mês. “Já tentamos uma dieta cetogênica, mas nada adianta. Agora vamos usar o canabidiol e o gasto com remédios praticamente dobrou”, explica Jeferson.

A família afirma que qualquer ajuda será muito bem vinda, porque as despesas com o tratamento já superam a renda da casa.

Para contribuir, é possível acessar o site Vakinha, pelo link https://www.vakinha.com.br/5021908, ou doar pela chave PIX 09972034712 (Jeferson Anacleto Almeida).