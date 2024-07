Famílias de Guarapari podem ter direito à substituição gratuita da antena parabólica

Foto: divulgação

Muito em breve, o sinal da parabólica tradicional será desligado e o equipamento antigo não terá mais nenhuma utilidade. Para continuar tendo acesso aos canais da TV aberta, será preciso substituir pela nova parabólica digital. Para mais de 29 mil famílias de todos os municípios do Espírito Santo, essa troca pode ser 100% gratuita.

Tanto o recebimento, quanto a instalação são totalmente de graça para famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que tenham uma parabólica tradicional instalada e em funcionamento em casa.

O serviço é realizado pela Siga Antenado, entidade não-governamental e sem fins lucrativos responsável pela substituição das parabólicas tradicionais pela nova parabólica digital nos lares de famílias que se enquadrem nesses dois critérios. Em todo o país, já foram instalados mais de 3 milhões de kits com a nova parabólica digital.

Canais oficiais de atendimento

Atenção: a Siga Antenado não procura as famílias. São as famílias beneficiárias que precisam entrar em contato com a entidade, por meios de seus canais de atendimento que são o site sigaantenado.com.br ou o telefone 0800 729 2404. Esse número também recebe mensagens de texto pelo WhatsApp.

O processo é simples, gratuito e deve ser feito pelo próprio beneficiário. No momento do atendimento, será necessário informar o número do CPF ou do NIS (Número de Identificação Social). Se for confirmado que a família atende aos critérioas para receber o benefício, poderá escolher o dia exato em que o técnico da Siga Antenado fará a instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital. O kit é composto por nova parabólica, receptor, cabos, controle remoto e pilhas. Todos os itens são 100% gratuitos, até o serviço de instalação. Os técnicos não fazem nenhum tipo de cobrança.

A costureira Celia Aparecida Peres, moradora de Cajobi, em São Paulo, não perdeu tempo e agendou a sua instalação. “O processo foi muito tranquilo, fiz o agendamento por telefone, sem dificuldade. E a TV funciona bem, a qualidade da imagem melhorou bastante. Quando termino o trabalho, gosto de assistir às novelas e aos finais de semana à missa”, relata.

Atualmente, a Siga Antenado está presente em 4.302 municípios brasileiros. Para saber se a cidade onde mora já está contemplada pela entidade, basta fazer uma consulta ao site sigaantenado.com.br/lista-cidades ou ligar para o número 0800-729-2404.

A mudança traz muitas vantagens às famílias que dependem atualmente da parabólica tradicional para ver televisão. A nova parabólica digital é mais moderna, pequena e oferece mais de 80 canais, incluindo regionais, que continuarão sendo gratuitos e terão qualidade superior de imagem e som.

A recomendação é que as famílias entrem em contato com a Siga Antenado o quanto antes para evitar ficar sem o sinal de TV. A previsão é que a parabólica tradicional tenha o sinal desligado definitivamente até o final deste ano. Algumas emissoras já estão transmitindo sua programação apenas para a nova parabólica digital. Nos próximos meses, outras farão o mesmo.

